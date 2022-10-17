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國產署再推六宗光電標租 高雄標的受矚目

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

國產署今（17）日公告六宗太陽光電標租，合計面積5公頃，預計11月15日開標。國產署官員表示，近年光電標租平均標脫率約六成，市場仍有需求，尤其此次推出高雄市大樹區1.2公頃土地，日照充足且面積大，為一時之選。

今日公告標租的六宗標的分別位於宜蘭縣三星鄉、台中市新社區、彰化縣社頭鄉、高雄市大樹區、嘉義縣布袋鎮及屏東縣里港鄉，而彰化案、屏東案為流標舊案捲土重來，其餘四案則是首次標租。

其中高雄、屏東土地面積皆超過1公頃，前者備受看好，後者則已流標兩次，此次重新標租能否得到業者青睞仍待觀察。

國產署在2019年首度將國有地採標租方式供做太陽光電使用，當年標脫率達到八成；2020年由於農委會修正農變要點，不再同意面積2公頃以下農地申請變更做為太陽光電發電設施，業者信心動搖，當年度光電標租標脫率下滑至55%；今年截至目前，標脫率回升至61%。歷年平均標脫率仍在六成以上。

國產署表示，積極配合光電政策，透過申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等多元方式，提供國有土地設置太陽光電。截至今年9月底，提供標租23案、委託經營29案及共同改良利用三案，共55案約661公頃國有土地，預計發電量可達572MW（百萬瓦），其中367MW已併網發電。

太陽光電 國產署 國有地

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