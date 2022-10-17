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瑩碩抗思覺失調藥物 獲大陸藥監局受理上市申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑩碩（6677）今（17）日表示，授權給華潤雙鶴利民藥業公司的帕利哌酮緩釋片藥物，適應症為治療思覺失調，向中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）提交藥品註冊申請，已獲得受理，成為瑩碩與合作夥伴在中國市場挺進藥證審查的第四個品項。

瑩碩生技總經理顏麟權表示，瑩碩去年初與雙鶴利民簽訂技術授權協議，運用自有技術平台CORS（滲透泵控制釋放系統）共同開發帕利哌酮緩釋片，當時正值新冠疫情嚴峻時刻，雙方透過視訊簽約，之後更克服各種難關，僅一年餘就一次性通過人體生物相等性試驗（BE），並遞交藥品上市審查申請，完成二大關鍵里程，距取證上市僅剩最後一哩路，實屬不易。

瑩碩生技表示，帕利哌酮緩釋片為高技術緩控釋製劑，屬於第二代抗精神病藥品，適應症為治療思覺失調。目前市場上同成分控釋劑型藥品，除原廠專利藥外，只有一家學名藥獲准上市。去年該藥品市場規模合計約5,400萬美元，2018至2021年的年複合成長率達33.9%，且成長動能有逐年加速的趨勢。

顏麟權指出，中國大陸以往對精神疾病的病識感較不足，伴隨經濟發展與生活方式轉變，人們健康意識增強，近十年來精神障礙藥物市場成長快速。受到新冠疫情大流行的影響，加重焦慮與憂鬱情形的發生與嚴重程度，預料對相關藥物的需求會不斷增加。

瑩碩生技指出，看好中國大陸精神疾病藥品市場的前景發展，該公司採取技術授權與中國大陸合作夥伴共創雙贏模式進行布局，除了本次的帕利哌酮緩釋片外，另有二項精神科藥物已遞交註冊申請，等待最後審批，有機會於今年底前取得第一張中國藥證，耕耘已久的中國大陸市場即將開花結果，對明年的營收與獲利成長將帶來顯著貢獻。

生技 疫情

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