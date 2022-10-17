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獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

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獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
童裝品牌WHY AND 1/2不敵少子化以及快時尚童裝衝擊，驚傳將於今年冬季商品上市銷售完畢後，全面結束營業。翻攝自WHY AND 1/2官網
童裝品牌WHY AND 1/2不敵少子化以及快時尚童裝衝擊，驚傳將於今年冬季商品上市銷售完畢後，全面結束營業。翻攝自WHY AND 1/2官網

百貨童裝業績最好的國產童裝品牌WHY AND 1/2，不敵少子化以及快時尚童裝衝擊，驚傳將於今年冬季商品上市銷售完畢後，全面結束營業；與百貨簽訂的專櫃合約，將在明年第1季冬裝銷售結束後，提前結束合約。記者致電WHY AND 1/2，品牌證實此事，並表示明年2至3月陸續結束營業，震撼百貨和童裝市場。

WHY AND 1/2創立於1978年，創辦人王文明會以WHY AND1/2為名，是取其為成人尺寸的1/2之意，主要設計流行童裝，繽紛的色彩和自創的「普普熊」，使該品牌頗具識別度。門市數量從官網來看，概念店有29家、專櫃6家、街邊店有11家，海外更在卡達的商場開出兩家。

WHY AND 1/2與麗嬰房、奇哥、以及愛的世界與儀大集團（百事特），曾是台灣童裝市場的五大天王，只是隨著愛的世界與儀大集團近年皆退出童裝市場，加上WHY AND 1/2明年結束營業，五大天王僅剩上市公司麗嬰房和未上市的奇哥，而觀察麗嬰房近年財報，幾乎都呈現虧損。

據了解，WHY AND 1/2為百貨童裝專櫃業績王，一位不願具名的童裝業者表示，創辦人當年十分努力經營品牌，不但有自己的設計師，選用布料也十分用心，這讓WHY AND 1/2具有高辨識度，當年在童裝市場殺出一條血路，成為百貨童裝業績王，其來有自，因此百貨公司在今年9月底收到品牌將結束營業通知時，都十分錯愕。

只是據悉，WHY AND 1/2近三年來業績不斷下滑，第二代也無意願繼續經營，加上少子化，以及快時尚如UNIQLO、Gap推出童裝便宜實穿，消費者不見得會特別到百貨專櫃選購，也衝擊童裝市場。

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