獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

百貨童裝業績最好的國產童裝品牌WHY AND 1/2,不敵少子化以及快時尚童裝衝擊,驚傳將於今年冬季商品上市銷售完畢後,全面結束營業;與百貨簽訂的專櫃合約,將在明年第1季冬裝銷售結束後,提前結束合約。記者致電WHY AND 1/2,品牌證實此事,並表示明年2至3月陸續結束營業,震撼百貨和童裝市場。

WHY AND 1/2創立於1978年,創辦人王文明會以WHY AND1/2為名,是取其為成人尺寸的1/2之意,主要設計流行童裝,繽紛的色彩和自創的「普普熊」,使該品牌頗具識別度。門市數量從官網來看,概念店有29家、專櫃6家、街邊店有11家,海外更在卡達的商場開出兩家。

WHY AND 1/2與麗嬰房、奇哥、以及愛的世界與儀大集團(百事特),曾是台灣童裝市場的五大天王,只是隨著愛的世界與儀大集團近年皆退出童裝市場,加上WHY AND 1/2明年結束營業,五大天王僅剩上市公司麗嬰房和未上市的奇哥,而觀察麗嬰房近年財報,幾乎都呈現虧損。

據了解,WHY AND 1/2為百貨童裝專櫃業績王,一位不願具名的童裝業者表示,創辦人當年十分努力經營品牌,不但有自己的設計師,選用布料也十分用心,這讓WHY AND 1/2具有高辨識度,當年在童裝市場殺出一條血路,成為百貨童裝業績王,其來有自,因此百貨公司在今年9月底收到品牌將結束營業通知時,都十分錯愕。

只是據悉,WHY AND 1/2近三年來業績不斷下滑,第二代也無意願繼續經營,加上少子化,以及快時尚如UNIQLO、Gap推出童裝便宜實穿,消費者不見得會特別到百貨專櫃選購,也衝擊童裝市場。