新光人壽高雄新營業總部開工動土 估2026年完工

新光金控（2888）子公司新光人壽今(17)日舉辦「高雄市前金區地上權案新建工程開工動土典禮」，新光人壽潘柏錚董事長、黃敏義總經理等，且邀請高雄市林欽榮副市長、高雄市財政局陳勇勝局長等人蒞臨。

新壽民國去(2021)年1月取得高雄前金區舊總圖70年地上權開發權利，基地面積556坪，預計興建地上21層、地下5層商辦大樓，總樓地板面積8,122坪，地下5層為停車空間，地上1層為金融證券業及餐飲空間，地上2層至21層為商業空間，預計民國2026年8月興建完工。

基地位於民生二路及文武二街，鄰近中央公園，有完善休憩空間，周邊百貨林立，並鄰近中正辦公商圈，距捷運橘線市議會站400公尺、紅線中央公園站650公尺，交通便利，可望帶動周邊商業活動量能。

新光人壽響應政府政策，落實ESG，致力履行「綠色營運」策略，董事長潘柏錚致詞時表示，新辦公大樓做為高雄的新營業總部，配合市府在地智慧城市發展願景，邀請元宏聯合建築師事務所量身打造，符合生態、節能、減碳、安全及健康等永續概念，基地內廣種植栽，串聯民生二路林蔭大道，完善城市綠帶系統，並達到綠建築銀級標章認證標準，減少建築能源耗用，展現綠色低碳的智慧城市新風貌，落成後將為高雄市一大新地標。

為銜接後疫情時代生活，空調設備配合新鮮空氣交換調節，有效避免室內空氣交叉感染，提供員工更舒適的工作環境，近日新壽獲金管會評核為公平待客績優金融機構，新服務據點透過無障礙設施及友善金融服務等軟硬體搭配，將為在地客戶帶來更優質的服務與全新體驗。

近年新光人壽積極布局不動產，多角化經營，隨著傑仕堡系列旅館級商務住宅陸續完工，南東大樓、纖維大樓危老重建案，未來將陸續完成規劃舊大樓資產活化，此外，還有南港BOT案、北投士林科學園區兩筆開發案，預計每年將為新壽帶來穩定租金收入，整體資產增值行情可期。