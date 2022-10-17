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新北購遊趣振興 消費滿300元抽450萬元露營車

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車。經發局提供
「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車。經發局提供

新北市府為振興疫後經濟，推出「新北購遊趣」振興方案，日前已公布「走跳趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」，今（17）日宣布「抽獎趣」—「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車。

今年推出「新北購有禮」活動，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎。使用電子發票，即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館（如公有場館、觀光工廠、運動中心等）消費，抽獎機會三倍送！活動官方網站也將在今日正式上線，活動共有二波抽獎活動。

經發局說明，第一波抽獎為9、10月期統一發票，紙本發票登錄期間即日起至11月7日止，雲端發票需於10月31日前於活動網頁完成綁定。如果來不及參與第一波抽獎也沒關係，第二波抽獎是9、10月與11、12月兩期統一發票，民眾越早消費，消費越多，中獎機會就會越大！第二波紙本發票登錄期間為11月1日起至112年1月7日止，雲端發票則需於12月31日前於活動網頁完成綁定。

第一波於11月17日抽出百萬休旅車、捷安特電動輔助車、電動機車、野營大禮包以及多項3C產品，第二波於112年1月17日抽出價值超過450萬元的IVECO露營車、任天堂Switch、65吋4K電視以及多項飯店禮券等好禮。經發局在此也提醒，登錄過的發票要留存，在領獎時經核對發票後才能領取獎品。更多「新北購有禮」抽獎登錄詳情，請上新北市政府經濟發展局網站或活動網站（https://shopping.ntpc.gov.tw）查詢。

經發局長何怡明表示，因新冠肺炎疫情衝擊，新北市自2020年推展各項措施與活動，包括2020年「新北振興168」、2021年「新北加倍奉還」到今年「新北購遊趣」，協助提升民生消費動能。而主打休閒旅遊的「新北購遊趣」，自8月到9月推出「走跳趣」，帶動新北市公車整體運量上升約20%，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲民眾的熱烈支持與參與。

統一發票 雲端

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