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美喆國際台南廠落成 肩負全球競爭力重要角色

中央社／ 台南17日電
國際石塑地板製造業者美喆-KY在17日舉辦集團成立40週年暨台南新廠開幕典禮，由董事長陳本源（左3）主持，並邀請台南市長黃偉哲（左4）出席。 中央社
國際石塑地板製造業者美喆-KY在17日舉辦集團成立40週年暨台南新廠開幕典禮，由董事長陳本源（左3）主持，並邀請台南市長黃偉哲（左4）出席。 中央社

專精高階塑膠地磚製造的美喆國際，在台南科技工業區廠房今天舉行落成典禮。台南廠是美喆集團第4個廠，廠房面積近1萬4000坪，也是投資規模最大、自動化程度最高的生產基地。

今天落成典禮邀請台南市長黃偉哲、立委陳歐珀，美喆國際集團董事長陳本源導覽表示，台南廠是美喆集團第4個廠，也是投資規模最大、自動化程度最高的生產基地，將為公司產品全球競爭力肩負重要角色。

依台南市經發局資料，美喆專精於高階塑膠地磚製造，產品行銷歐美日等30餘國，擁有3個自動化生產廠。為因應長期營運發展、投資規劃及台南優質投資環境吸引下，在台南科技工業區投資2.6公頃用地，興建1萬3915坪廠房，經南市府投資會報服務下，廠商順利如期今年4月完成工廠登記。

此外，全案屬經濟部通過投資台灣三大方案，投資額超過新台幣25億元、創造245個就業機會。在南市府招商與輔導下，通過投資台灣三大方案共180案、創造2406億元投資額，以及1萬9397個就業機會。

黃偉哲歡迎美喆投資台南市場，他表示，美喆生產產品，包含在民生產業、生技及在尖端科技皆為必需品，對於必需品的需求，能夠有高的需求，肯定業者布局全球，能有洞察先機作法。

南市府為讓投資人有感，加速落實投資，除建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，吸引優質企業投資，以一站式招商方式提供投資人專人、專責、專案優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，致力協助企業解決各項投資問題。

黃偉哲 南科

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