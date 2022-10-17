和防疫女神賈永婕一起路跑 建築世代會慈善路跑12月10號麗寶樂園登場
第十屆建築世代會慈善路跑，將在12/10於台中麗寶樂園登場。熱愛運動的賈永婕，不但率先報名，還主動擔任宣傳大使，希望民眾可以一起響應，募集愛心幫助弱勢兒童。
賈永婕表示，建築世代會慈善路跑，已經舉辦十屆了，每年都會選定需要幫助的弱勢團體，把報名費全數捐出。而今年活動報名費將捐贈給台東『孩子的書屋』、三峽的『小草書屋』以及宜蘭的『慈懷基金會』，不管是否參加路跑活動，只要完成報名，繳交費用，就可以守護兒少，陪伴孩子創造夢想，當然如果大家願意當天一起出來運動那就更好了。
邁入第十屆的建築世代會慈善路跑，今年首創樂園嘉年華情境的路跑活動，本次活動分成挑戰組10公里(晶片計時)與Fun Run組 5 公里，全程沿著麗寶樂園渡假區跑步，不但氣候舒爽，沿途風光更是一大亮點。主辦單位表示，起點從麗寶outlet mall前面停車場集結出發，路線行經麗寶樂園渡假區最夯拍照景點『落羽松大道』，十二月正是落羽松轉紅的季節，也會經過『麗寶國際賽車場』，還有充滿義大利風情的『科莫湖』以及全台最大的Sky Dream天空之夢摩天輪。最特別的是嘉年華的情境氛圍，賽道兩旁將有POPA FAMILY為跑者加油，做公益又有趣味性，非常適合全家參與一同運動旅遊。
這場慈善路跑為台北市建築世代會發起的活動，希望藉由運動的熱忱轉化為傳播愛、分享愛的實質幫助，每一筆報名費都能給予弱勢孩童最直接的生活幫助、教育的支持，每人1,280元報名費用將全數捐贈之外，跑友也會收到捐贈收據，現在報名還加碼送全聯禮券$100元以及星宇航空口罩，當天報到時還可獲得麗寶樂園探索世界門票一張，歡迎大家一同前來共襄盛舉，共同守護與陪伴弱勢孩童！
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