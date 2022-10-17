遇水則發？這裡常年多雨房價十年漲4成

東北季風與颱風外圍環流影響，帶來強大雨勢，汐止更出現災情，凸顯多雨區的居家安全問題。 觀察中央氣象局2021年13個平地局屬氣象站的雨量統計，累積雨量最大的是基隆，年累積雨量達3051.5毫米，其次為高雄，屏東恆春，而台南和台東大武分居四、五名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，大台北地區房價高漲，基隆、汐止一帶，近年因需求外溢，在距離優勢下，吸收了不少大台北通勤族的購屋買盤，過去雖都曾受淹水之苦，不過近年基隆強化排水建設，汐止也在推動員山子分洪道工程後，大幅降低水患疑慮，加上汐東捷運線和基隆捷運等議題，也提升兩地的房價，十年間基隆價漲47%，汐止房價也增加33.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台灣主要的房市交易熱區仍位在平地或市中心，不過部分山區或是零星地勢低窪地區，有不少抗災能力較低的既有老社區，這些地方容易因短時間的強降雨，導致水流宣洩不及而淹水，甚至因過度開發水土保持不力，造成土石流，若有打算在附近地區購屋前，應該向長期居住附近的親友或是房仲多打聽詢問再做評估。

張旭嵐指出，有部分民眾提議，想利用豪雨或颱風天賞屋，想藉著風強雨驟的天氣，驗證房屋的滲漏水狀況。

但大雨及颱風來襲當日，風強雨大，趕著去賞屋不僅狼狽，也非常危險，反而可能會因不熟悉路況而受困。建議對於首次看屋的物件，還是先挑一般日看屋，若有中意的物件，又有擔心淹水、漏水疑慮，則可選多雨時期擇日復看。