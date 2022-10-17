快訊

營收年增率會騙人！餐飲業高達67% 賺得卻比疫前少

汐止暴雨成災房價會跌？ 估價師：這區先打8折再說

馬籍女大生命案吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄

遇水則發？這裡常年多雨房價十年漲4成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

東北季風與颱風外圍環流影響，帶來強大雨勢，汐止更出現災情，凸顯多雨區的居家安全問題。 觀察中央氣象局2021年13個平地局屬氣象站的雨量統計，累積雨量最大的是基隆，年累積雨量達3051.5毫米，其次為高雄，屏東恆春，而台南和台東大武分居四、五名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，大台北地區房價高漲，基隆、汐止一帶，近年因需求外溢，在距離優勢下，吸收了不少大台北通勤族的購屋買盤，過去雖都曾受淹水之苦，不過近年基隆強化排水建設，汐止也在推動員山子分洪道工程後，大幅降低水患疑慮，加上汐東捷運線和基隆捷運等議題，也提升兩地的房價，十年間基隆價漲47%，汐止房價也增加33.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台灣主要的房市交易熱區仍位在平地或市中心，不過部分山區或是零星地勢低窪地區，有不少抗災能力較低的既有老社區，這些地方容易因短時間的強降雨，導致水流宣洩不及而淹水，甚至因過度開發水土保持不力，造成土石流，若有打算在附近地區購屋前，應該向長期居住附近的親友或是房仲多打聽詢問再做評估。

張旭嵐指出，有部分民眾提議，想利用豪雨或颱風天賞屋，想藉著風強雨驟的天氣，驗證房屋的滲漏水狀況。

但大雨及颱風來襲當日，風強雨大，趕著去賞屋不僅狼狽，也非常危險，反而可能會因不熟悉路況而受困。建議對於首次看屋的物件，還是先挑一般日看屋，若有中意的物件，又有擔心淹水、漏水疑慮，則可選多雨時期擇日復看。

她表示，房屋若因雨發生滲漏水，基本上都會留下膨脹、水痕、水漬等蛛絲馬跡，而這些痕跡，不太容易在颱風過後的一、兩天內就消失，因此民眾可在風雨較緩的隔日再去賞屋，並加強特別留意門窗接縫處、陽台外推處，或社區建築外牆的內部牆面，以及排水管是否堵塞，頂樓戶要特別注意，頂樓的排水狀況與是否有積水或滲漏狀況，作為對全面屋況的評估判斷。

基隆。記者游智文／攝影
基隆。記者游智文／攝影

颱風 雨量 漏水

延伸閱讀

基隆國民黨打看板戰 蔡適應：請先花時間兌現送Gogoro

大安區今年首筆億元店面！帝寶附近店面 僅單價9字頭

國門開放前卡位？帝寶附近現億元店面、大安區今年首見

張旭嵐／為什麼他們65歲了 還要購屋揹房貸？

相關新聞

汐止暴雨成災房價會跌？估價師：這區先打8折再說

「尼莎」颱風豪雨狂炸汐止，昨天街道多處淹水，伯爵山莊並爆發土石流，今天一大早上班時間更是交通全面癱瘓。高源不動產估價師事...

她抱「8年前買的印表機」硬要退 理由超傻眼！好市多1舉動反擊…退貨商品去哪了？

美式賣場好市多（Costco）的商品退貨處總是大排長龍，其吸引大眾的優勢之一正是相對寬鬆的退貨機制，不論是用過、吃過、穿過，不滿意等幾乎都可以全額退貨，卻也造成了許多民眾養成肆意退貨的習慣。

賣不動…議價空間反而縮小？原來屋主用這招吸客

住商機構統計六都銷售天數和議價空間，在銷售天數上，第3季全面拉長；在議價空間上，桃園、台中與高雄縮小，其他增加 。

六福酒店式商辦大樓今動土開工 預計2026年完工

六福（2705）今（17）日旗下六福酒店式商辦大樓舉行動土開工大典，位處松江南京商圈核心的全新六福酒店式商辦，改建後為地...

Global Mall週年慶首波 消費者鎖定搶購高單家具、家電

Global Mall首波週年慶開跑一週，業績較去年同期成長近一成。Global Mall表示，週年慶首周消費者多鎖定搶...

生技論壇11月15日登場／生醫大進擊 勾勒新藍圖

全球新冠肺炎疫情進入第三年，生醫仍是最受關注的產業，帶動新技術發展與新投資機會也應運而生。經濟日報將於11月15日舉辦2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。