汐止暴雨成災房價會跌？估價師：這裡先打8折再說

「尼莎」颱風豪雨狂炸汐止，昨天街道多處淹水，伯爵山莊並爆發土石流，今天一大早上班時間更是交通全面癱瘓。高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，這次汐止淹水是極端值，房價受影響不大，但是發生土石流的區域，「房價先打8折再說」。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨則表示，新聞和網路不斷放送汐止淹水、土石流驚人畫面，短期對汐止房價一定造成會影響，不過長時間之後，「因為大家記憶力都不大好，只要又聽到啥米利多，大家又卯起來買惹」。

陳碧源表示，淹水對房價影響，要看是常態淹水，還是偶爾發生。如果一下豪雨就淹水，兩三次後，房價就會有5%~10%的下修。

他表示，汐止曾歷經嚴重水患，當時房價就呈現一路下殺，但在員山子分洪道完工之後，已很少發生嚴重淹水，這次目前來看多是雨太大排水不及，昨天其他許多地方也都出現同樣情況，預料對房價不太會有影響，除非短期內再度發生豪雨，又出現嚴重積水。

至於今天上午的交通大塞車，他表示，很多地方上下班塞車問題都嚴重，並不會因此影響房價。

不過，發生土石流的伯爵山莊就不同，由於會發生土石流，顯示區域地質鬆動，有安全疑慮，在邊坡未加強鞏固之前，靠近土石流崩塌周邊的房子，估價上，一定先打8折再說。

徐佳馨表示，汐止早年作為北台灣淹水第一品牌，最壞的時候，房子不是一坪一坪賣，而是一戶多少錢在賣，因為只要一淹水，不要說出不去，一般機電都在地下室，停車場也在地下室，災後重建已經不是「靠邀」兩字可以形容。

這次汐止再傳災情，網路不斷流傳，令人印象深刻，尤其是土石流影片真的有夠恐怖，即使汐止這幾年已不淹水，但如此畫面難免令人想起昔日慘狀，短時間內應會對房價造成一定影響。