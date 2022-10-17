國門打開 交通部估2024年航空運量可回到疫前水準

針對受到疫情影響而雪崩的國際航空運量，何時才能回到疫情前水準？交通部民航局林國顯今（17）日指出，根據國際航空運輸協會（IATA）預測約需至2024年方能達到2019年航空運量水準。樂觀預估今年國際航線客運量約595萬人次，約為2019年的10%，2023年或可達2,397萬人次，約為2019年的40%。目前航空解封航班增加，則以日本、東南亞線增最多。

立法院交通委員會今（17）日邀請交通部長王國材交通部業務概況報告，民航局長林國顯、觀光局長張錫聰亦分別就「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」及「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」進行專題報告。

交通部民航局指出，統計至今年年底，各航空公司已規劃每周飛航1,107班，較10月增班約八成，並達2019年約四成航班數，其中日本因大幅放寬入境檢疫規定，且為國人喜愛的旅遊地點，因此以日本航線增幅最大，由每周104班增至312班；東南亞次之，由每周248班增至383班；其餘航線亦持續增班。

其中，復飛或新闢的航點包含：金浦、釜山、濟州、仙台、亞庇 長灘島、公主港、峴港、慕尼黑及米蘭等航點。另，澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等四家外籍航空公也已規劃於11~12月復飛。其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司也表達有望於年底或明年初復飛。

但目前各國邊境管制政策不一，且各國際機場的軟硬體服務能量尚待回復，因此，航空運量恢復趨勢仍須視國際疫情發展狀況及各國航空產業復甦狀況而定。

交通部表示，目前我國已與57個國家地區簽署雙邊航空服務協定，疫情期間，民航局仍持續洽談航空服務協定以擴增航點及服務容量，其中包含新增德國慕尼黑航點及帛琉擴增航班容量等。

觀光局長張錫聰指出，後疫情時代為台灣觀光發展邁向質變的重要階段，配合2050淨零碳排政策，疫後觀光以永續綠色旅遊為方向，並透過「新服務、新產品、新戰略」等三箭一同達成觀光永續的目標。