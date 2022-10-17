房子愈來愈難成交…這3區屋主降開價 買方仍不買單

房市降溫，市場觀望氣氛濃厚，房屋也愈來愈不好賣，據房仲業者統計六都第3季銷售天數和議價空間，六都銷售天數全面突破2個月，與第2季相較，除新北市增加4.2日，其餘五都銷售天數皆增加逾10日以上；議價空間方面，台北、新北、台南議價皆較上季增加，桃園、台中與高雄議價縮小。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，升息讓買方緊縮買方購屋力，也讓交易相對遲緩，當銷售天數增加，對屋主也產生一定壓力，加上近期不少買方貸款出現狀況，致使市場交易更形膠著，某些屋主願意降開價，這也讓議價空間出現縮小。

今年3月後央行連續升息，第2季開始房貸利率走升，買方多認為價格應有空間，因此放緩購屋腳步，徐佳馨指出，若以銷售天數來看，北市因為價格高，屋況普遍欠理想，成交最慢，六都成交天數全面突破2個月，確實讓許多屋主產生壓力。

值得注意的是，近期大幅推案的桃園、台中與高雄議價空間減少，銷售天數出現增加，以目前市況下，推估為屋主開價降低，逐漸接近行情價，但買方仍不買單，顯見屋主與買方間還有拉鋸。