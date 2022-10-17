房子愈來愈難成交…這3區屋主降開價 買方仍不買單
房市降溫，市場觀望氣氛濃厚，房屋也愈來愈不好賣，據房仲業者統計六都第3季銷售天數和議價空間，六都銷售天數全面突破2個月，與第2季相較，除新北市增加4.2日，其餘五都銷售天數皆增加逾10日以上；議價空間方面，台北、新北、台南議價皆較上季增加，桃園、台中與高雄議價縮小。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，升息讓買方緊縮買方購屋力，也讓交易相對遲緩，當銷售天數增加，對屋主也產生一定壓力，加上近期不少買方貸款出現狀況，致使市場交易更形膠著，某些屋主願意降開價，這也讓議價空間出現縮小。
今年3月後央行連續升息，第2季開始房貸利率走升，買方多認為價格應有空間，因此放緩購屋腳步，徐佳馨指出，若以銷售天數來看，北市因為價格高，屋況普遍欠理想，成交最慢，六都成交天數全面突破2個月，確實讓許多屋主產生壓力。
值得注意的是，近期大幅推案的桃園、台中與高雄議價空間減少，銷售天數出現增加，以目前市況下，推估為屋主開價降低，逐漸接近行情價，但買方仍不買單，顯見屋主與買方間還有拉鋸。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，央行升息增加購屋成本，造成買方心生觀望，加上近期股市表現差，台幣亦明顯趨軟，建議買方購屋前，應充分掌握價格走勢及政策動向，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口，讓買屋成為噩夢一場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言