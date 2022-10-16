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台南購物節加碼送第2輛汽車 黃偉哲：還會有神秘豪禮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天下午在新光三越台南新天地西門廣場，舉辦購物節購潮趴，市長黃偉哲宣布加碼送第2輛汽車。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天下午在新光三越台南新天地西門廣場，舉辦購物節購潮趴，市長黃偉哲宣布加碼送第2輛汽車。記者鄭惠仁／攝影

「2022台南購物節-購潮趴」今天下午在新光三越台南新天地西門廣場登場，市長黃偉哲喊出加碼第2輛汽車為獎品，並表示跨年演唱會將再邀請大家喜愛的知名藝人來台南開唱。

黃偉哲表示，今年購物節自7月中旬推出後就獲得熱烈響應，這次活動將持續到12月31日，民眾只要登錄台南店家消費滿百元發票即可參加抽獎，獎品有百萬名車、電動機車、機票、IPHONE14等好禮；今年更推出手機APP(有iOS及Android版)，方便民眾即買即登，輕鬆抱走各項大獎。他還透露，未來還有更多神秘豪禮即將現身，請大家不要錯過，趕快來台南狂買狂玩。

經發局長陳凱凌表示，這次活動邀請到超人氣團體原子少年-土星帶來勁歌熱舞，另現場也有台南好物展售會、小丑氣球表演、TOYOTA汽車展示、DIY體驗等，憑消費發票滿500元更可獲得免費限量爆米花。

為刺激買氣、帶動消費人潮，台南購物節即將在台南各大百貨、商圈、賣場及各大展演活動展開一系列的快閃的活動，民眾只要現場下載購物節APP並登錄發票，就可獲贈限量好禮，更多詳細資訊可上台南購物節官網查詢(https://tainanshopping.tw/)

台南市政府今天下午在新光三越台南新天地西門廣場，舉辦購物節購潮趴，現場贈送小朋友造型氣球。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天下午在新光三越台南新天地西門廣場，舉辦購物節購潮趴，現場贈送小朋友造型氣球。記者鄭惠仁／攝影

台南 黃偉哲

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