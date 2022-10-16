中藥產業ESG 順天堂明年發ESG報告書2030年減排50%

因應淨零碳排時代趨勢，企業ESG概念已成顯學，傳統的中藥品牌也積極落實ESG，中藥品牌「順天堂」近年來積極轉型，順天堂藥廠總經理莊武璋表示，至今年9月，已完成了石斛原料及台中廠溫室氣體盤查（ISO14064-1類別一 、類別二盤查數據），透過使用在地種植的石斛，原物料取得過程部分的碳足跡能降低58%；台中廠溫室氣體盤查後，也積極訂定於2030年溫室氣體排放量減少50%的目標，順天堂並預計於2023年發布ESG成果報告書。

根據新北市中醫師公會及順天堂集團必安研究所共同發布的「漢方醫藥保健認知及應用趨勢調查報告」，超過85%中醫師表示，疫情後中醫就診人數明顯增加，且就診族群也有明顯年輕化趨勢，七成以上的中醫師發現20-39歲年齡層的就診人數有所增長。

此外，有71.4%的中醫師表示，民眾就診較重視長期調理，也有超過五成中醫師觀察到，許多民眾因「長新冠」症狀治療而轉診至中醫。

由於大環境變化及消費者需求增加，順天堂今年1-7月營業額較去年同期相比，增幅達25%。

順天堂在去年提出中藥產業價值鏈六大主軸，以「在地種植、創新研發、製造品管、實證研究、國際接軌、永續發展」擘劃企業永續經營方向。以中藥產業最重要的原料來說，就積極打造原料的「在地種植」，不同藥用植物選擇最適宜環境進行栽培，比如順天堂花了8年時間鑽研、在南投成功進行藥用石斛種植，近年已見到高品質產出成果，就是順天堂在地種植理念的最佳案例，保障原料功效，生產高品質產品，同時也能有效降低碳排放。