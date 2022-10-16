日機場人力不足被迫減班 虎航董座陳漢銘飛日尋求解決

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘表示，日本國境雖然已開放，但因疫情期間人力流失相當多，以致於台灣邊境開放後航空公司想增班，都無法如願，為此，他特別前往日本東京，與相關單位協調，希望年底前可處理好國人出遊最多的東京、大阪、北海道新千歲和琉球機場人力問題，讓年底和寒假國人赴日旅遊的航班影響降至最低。

陳漢銘指出，疫後機場和航空公司人力不足，多個國家都有，而日本也有同樣狀況，所以包括華航（2610）、長榮（2603）、台灣虎航都難以增班，除了CIQS海關、檢疫等官方人力不足無法協助外，地勤部分航空公司都可盡量支援。

他說，台灣虎航因為日本航點多，消費者也較年輕，獲得較多關注，我們希望12月底耶誕節、1月初元旦的大假日，國人來日本的行程規劃，不要受到減班影響。

陳漢銘表示，今（16）日台灣虎航首航北海道新千歲機場，他下機後即與機場溝通，已有初步默契，稍後他要去東京，透過各方面協調，希望東京、大阪、沖繩、新千歲等大站，在過年期間可以穩定下來。

對於為何要協助日方地面代理，陳漢銘強調，台日關係良好，且既然是長期夥伴，自然要互相幫忙，減少疫後復甦初期的不便，最重要的是減緩國人出國影響。

他說，後續還要持續溝通，希望可以順利，之後有消息，會在週三回台後跟大家說明。