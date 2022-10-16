快訊

老鼠大剌剌爬上燒臘餐廳熟食台「狂啃烤鴨」沒人管！網友直呼看吐了

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」具俊曄答案網笑噴

日機場人力不足被迫減班 虎航董座陳漢銘飛日尋求解決

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
疫情讓各機場人力流失，疫後影響航空公司班機，台灣虎航董事長陳漢銘特別赴日協調，希望可以有好消息。記者楊文琪/攝影
疫情讓各機場人力流失，疫後影響航空公司班機，台灣虎航董事長陳漢銘特別赴日協調，希望可以有好消息。記者楊文琪/攝影

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘表示，日本國境雖然已開放，但因疫情期間人力流失相當多，以致於台灣邊境開放後航空公司想增班，都無法如願，為此，他特別前往日本東京，與相關單位協調，希望年底前可處理好國人出遊最多的東京、大阪、北海道新千歲和琉球機場人力問題，讓年底和寒假國人赴日旅遊的航班影響降至最低。

陳漢銘指出，疫後機場和航空公司人力不足，多個國家都有，而日本也有同樣狀況，所以包括華航（2610）、長榮（2603）、台灣虎航都難以增班，除了CIQS海關、檢疫等官方人力不足無法協助外，地勤部分航空公司都可盡量支援。

他說，台灣虎航因為日本航點多，消費者也較年輕，獲得較多關注，我們希望12月底耶誕節、1月初元旦的大假日，國人來日本的行程規劃，不要受到減班影響。

陳漢銘表示，今（16）日台灣虎航首航北海道新千歲機場，他下機後即與機場溝通，已有初步默契，稍後他要去東京，透過各方面協調，希望東京、大阪、沖繩、新千歲等大站，在過年期間可以穩定下來。

對於為何要協助日方地面代理，陳漢銘強調，台日關係良好，且既然是長期夥伴，自然要互相幫忙，減少疫後復甦初期的不便，最重要的是減緩國人出國影響。

他說，後續還要持續溝通，希望可以順利，之後有消息，會在週三回台後跟大家說明。

台灣虎航 日本

延伸閱讀

疫後票價訂定 陳漢銘：視市場和緊盯傳統航空價格

台灣虎航新開航「台北—札幌」！首航班載客9成

榴槤乾、熱水壺夾藏毒品擬運往台灣 泰國官方機場攔截

航班頻取消 台灣虎航：釋出善意提供更優改票方案

相關新聞

大逃殺？全台降價求售暴增1.5萬件 屏東也達千件

央行連三季升息，加上近期股市重跌，根據元宏不動加值服務平台統計，近期網路降價物件暴增1.5萬件，從7月608件，9月驟增...

日機場人力不足被迫減班 虎航董座陳漢銘飛日尋求解決

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘表示，日本國境雖然已開放，但因疫情期間人力流失相當多，以致於台灣邊境開放後航空公司想增班...

疫後票價訂定 陳漢銘：視市場和緊盯傳統航空價格

日本、台灣先後開放邊境，重燃國人出國旅遊的熱情，但疫後機票價格仍處高檔，旅遊成本墊高成為旅客關注的焦點，對此台灣虎航（6...

搶攻疫後日本旅遊市場 台灣虎航新闢桃園-新千歲航線

隨著10月份日本開放觀光自由行，重啟入境免簽，台灣也宣布0+7入境免居隔，台日旅遊開始回溫。台灣虎航積極搶攻日本市場，今...

台灣人均GDP冠居東亞 2因素助攻經濟轉骨成關鍵

國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望以3萬5510美元的成績，首度超越日本，更將韓國甩在後頭，成為東亞第一...

訪台積電鴻海 加國會貿易主席史葛洛盼深化雙邊鏈結

加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛日前率團訪台，她接受中央社專訪時表示，從抵台第一天起，半導體產業合作就是訪團聚焦的議題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。