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搶攻疫後日本旅遊市場 台灣虎航新闢桃園-新千歲航線

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣虎航新闢桃園-新千歲航線，董事長陳漢銘（左二）於起飛前開心在登機口照相留念。記者楊文琪/攝影
台灣虎航新闢桃園-新千歲航線，董事長陳漢銘（左二）於起飛前開心在登機口照相留念。記者楊文琪/攝影

隨著10月份日本開放觀光自由行，重啟入境免簽，台灣也宣布0+7入境免居隔，台日旅遊開始回溫。台灣虎航積極搶攻日本市場，今(16)日首航桃園-札幌(新千歲)首航，直飛北海道第一大城，這也是繼函館、旭川後之後，飛往北海道的第三個航點，也是台灣虎航在日本布局的第15個航點，為國籍航空公司飛航日本航點最多的業者。

為慶祝台灣虎航首航桃園-札幌(新千歲)，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定虎將航點紀念徽章、首航明信片各乙份，以及由第八季《小小廚神美國版》冠軍Liya所監製，與全家便利商店三方聯名的金飯糰「香腸炒飯飯糰」或「少一杯蛤蜊飯糰」一個，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。而航班抵達日本新千歲機場後，當地也特別舉辦了首航剪綵儀式，吸引了北海道當地的媒體前來爭相報導，新千歲機場也為久違的新國際航線首航進行灑水儀式，以示歡迎。

台灣虎航董事長陳漢銘親自搭乘首航班機，他並開心表示，「日本向來是國人最愛的旅遊目的地，等了兩年多終於等到台日兩國邊境鬆綁，可以再次自在旅行。相信在桃園-札幌(新千歲)的開航後，虎迷造訪北海道可以有新的選擇，更輕鬆安排當地的旅程，享受更豐富的旅遊回憶。」而本次的首航，也為所有首航旅客安排了一個小驚喜，就是執飛的B-50025航機，是由台灣虎航董事長陳漢銘於今(2022)年7月初親赴法國土魯斯空中巴士原廠接回的A320neo新機，全新的機內裝備，且旅客登機時還能聆聽希望兒童合唱團PUZANGALAN錄製的音樂，也讓旅客覺得耳目一新。

北海道向來是國人最愛的日本旅遊地區之一，而位於道央的札幌，不僅是北海道最大都市，更是多數遊客造訪北海道的第一站，前往道東、道南或道北的交通都非常便利。

桃園-札幌(新千歲)航線開航初期，去程航班編號IT234，每週四及週日上午6:00自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週四及週日上午11:45自新千歲機場起飛。自10月30日後，將增為每週三班，分別是週二、週四及週日執飛，讓旅客可依自身需求規劃長、短不一的旅行計劃，安排更具彈性。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及菲律賓等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。

台灣虎航新航線首航，航機降落後於日本北海道札幌新千歲機場舉行慶祝儀式。記者楊文琪/攝影
台灣虎航新航線首航，航機降落後於日本北海道札幌新千歲機場舉行慶祝儀式。記者楊文琪/攝影

台灣虎航 北海道

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