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假日何處去？中華郵政與農糧署攜手舉辦「農郵樂市集」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中華郵政董事長吳宏謀及農糧署長胡忠一共同參觀市集。圖／中華郵政公司提供
中華郵政董事長吳宏謀及農糧署長胡忠一共同參觀市集。圖／中華郵政公司提供

新冠肺炎疫情影響臺灣農產品國內外消費市場，為協助農民轉型及增加線上銷售通路，中華郵政公司與行政院農業委員會農糧署共同合作，於「i 郵購」網路商城開設優質農特產品「聯合推薦」專區，協助具在地特色且通過驗證的優質小農與電商平臺接軌，提供民眾透過網路輕鬆買到品質保證的臺灣農產品，並於10月15、16日在華山文創園區東2D館舉辦「農郵樂市集」活動，現場規劃優質農產展售、親子互動遊戲、限時叫賣、來店禮及抽獎活動等，歡迎民眾到場參與。

中華郵政公司董事長吳宏謀指出，「i 郵購」網路商城「聯合推薦」 專區商品皆為農糧署把關推薦，具產銷履歷或有機驗證標章，該專區自2021年開設後大受好評，顯見消費者對小農自產自銷商品及安全食品理念的認同與支持。本次「農郵樂市集」活動，邀請多位在地小農參展，例 如榮獲百大青農的養生黑木耳、屏東洋蔥醬油、西螺黑豆及花蓮哇好米等，使民眾認識瞭解多樣性的優質臺灣農產品，之後可利用「i 郵購」的「聯合推薦」專區，輕鬆選購自己喜歡的產品，達到「認識在地、喜歡在地、走入在地」的目的。

農糧署署長胡忠一表示，疫情加速改變消費者購物模式，加上今年部分農產品外銷大陸受阻，更突顯農民轉型及策略聯盟的重要性。在與中華郵政公司合作下，農糧署推薦具產銷履歷或有機驗證的小農，消費者可以輕鬆查詢到農產品的產銷資訊，公開、透明及可追溯，農糧署也辦理一系列教育訓練，從行銷、文案、包裝甚至拍攝等，讓生產者能跟上數位經濟的腳步，並透過郵政資源讓安心、優質的農產品直送到消費者手中，實踐農業永續。

另為吸引更多民眾參與「農郵樂市集」活動，現場推出三重好康回 饋。第一重「打卡禮」：與入口形象牆合照打卡即可兌換精美禮品；第二重「來店禮」：入口處發放限量「現場抵用券(2張50元)」，凡消費滿500元，即可現場折抵50元；第三重「滿額禮」：現場累積消費滿500元，送限量100點i郵購紅利點數；累積消費滿1,000元，可獲得一次抽獎機會。

此外，配合「農郵樂市集」活動，i郵購也同步推出線上優惠，自10月14日起至11月30日止，推出「天天買一送一」及「紅利20倍送」，詳細訊息歡迎民眾至i郵購「聯合推薦專區」查詢， 中華郵政邀請您透過實際行動力挺在地農民與店家。

中華郵政 農民 疫情

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