2023台灣燈會贊助企業響應 推出限定版零食包裝與口罩

台灣燈會自2001年起出發至台灣各個城市巡迴，睽違23年後重返台北。北市府10月11日舉辦首場「燈場世界」記者會，會中透過動畫方式正式公開本次2023台灣燈會在台北主視覺，象徵台灣燈會回到台北初始，點亮整個台灣。為擴大整體宣傳效益，打造合作議題亮點，聯華食品、CSD中衛口罩攜手與北市府合作，運用燈會主視覺進行延伸設計，推出「2023台灣燈會在台北」限定版零食包裝與燈會專屬口罩，共同響應邊境解封後第一個國際慶典在台北。

以生產可樂果聞名的老牌食品企業--聯華食品，以「創新、敬業、成長、績效」為經營理念及「取之社會、用之社會」的精神用心服務70餘年，常年來善盡社會責任，今年更與2023台灣燈會共同合作，除了提供旗下知名健康零食點心萬歲牌力挺2023台灣燈會，同時在燈會期間也將推出可樂果、卡廸那95℃Mini脆薯鹽味的2023台灣燈會主視覺太空限定版包裝，一同響應明年最盛大的觀光盛會，共同行銷台北，將燈會的價值極大化。

近年來因應新冠肺炎疫情影響，戴口罩已是民眾的生活習慣，身為台灣專業醫療耗材指名領導品牌的CSD中衛，也以行動力挺2023台灣燈會，提供醫療級成人口罩、兒童口罩以及PVC檢驗手套，供大會防疫、環境整潔使用，更透過CSD中衛的宣傳管道，共同行銷2023台灣燈會，將宣傳行銷最大化。其中醫療級成人版的口罩將融入2023台灣燈會的主視覺，並搭配為燈會客製的專利柔軟耳帶，舒適的材質配戴時間久都不會壓迫耳朵，讓明年燈會的工作人員可以更順利、無負擔的協助燈會舉辦。

「2023台灣燈會在台北」籌備至今已有多家知名企業表達高度參與意願，目前已有官方贊助夥伴統一企業集團、台灣中油股份有限公司、富邦集團、全聯實業股份有限公司，官方贊助商台灣大哥大公司、中華工程公司共同加入，台北市政府積極持續邀請企業一同參與大會贊助行列，提供諸如：物資、資金、服務、宣傳等合作內容，運用資源與創意，讓世界從台北看見台灣，使台灣燈會與台北城市精彩融合，讓大家看見台北的蛻變及前瞻。同時透過台灣燈會的擴散效應，形塑企業品牌、行銷產業優勢，讓企業能以最划算的投資換得國際曝光的效益。歡迎各界踴躍共襄盛舉，爲燈會提供全方位的優質服務，凡有意參與的企業，請洽「2023台灣燈會在台北」產業招商組，洽詢專線電話:(02)5590-6188。