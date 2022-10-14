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台北紡織展圓滿閉幕 紡拓會估商機約16億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
紡拓會董事長暨台塑集團總裁王文淵、紡拓會名譽董事長暨遠東集團董事長徐旭東、紡拓會名譽董事長詹正田與3位副董事長郭紹儀、黃莊芳容和林瑞岳等貴賓，一同蒞臨TITAS現場。紡拓會提供／照
紡拓會董事長暨台塑集團總裁王文淵、紡拓會名譽董事長暨遠東集團董事長徐旭東、紡拓會名譽董事長詹正田與3位副董事長郭紹儀、黃莊芳容和林瑞岳等貴賓，一同蒞臨TITAS現場。紡拓會提供／照

2022年台北紡織展（TITAS）今（14）日圓滿閉幕，本屆展覽計有11個國家、367家廠商參展，展出規模達896個攤位。根據紡拓會統計，三天展期約有3.3萬人次的買家到場參觀採購，未來商機預估約5千萬美元（約合新台幣16億元）。

正值新冠肺炎疫情期間，紡拓會也特別感謝紡織業者及24個紡織相關公協會及研究單位的鼎力支持。2023年台北紡織展將於10月17日至19日假南港展覽館1館舉行，在經濟部國際貿易局及業界的鼎力支持下，有信心推升台灣紡織品在全球的市佔率及競爭力，讓台灣紡織品能在全球市場繼續發光發熱。

紡拓會表示，本屆展出亮點集中在「永續環保」主題，建立結合環保與機能的綠色供應鏈，在原料端訴求可生物降解、生質及消費後回收的纖維、紗線和布副料，例如：漁網及蚵繩、海洋廢棄物和廢氣回收再製等技術；在永續製程則訴求以減少染色廢水與降低碳排放量等，例如無水染色、原液染色等；在「機能應用」方面，則著重具吸濕排汗、除臭抑菌、防汙、涼感等複合機能，「個人防護」則著重在安全防護，如用於工安、消防、軍用等特殊織物等。

為協助參展商觸及更廣大的客群與商機，今年台北紡織展導入遠距參展、沉浸式VR智慧製造展示區等數位科技，透過VR數位科技如光雕互動牆及觸控技術，提升觀展體驗，有效吸引參觀者目光，並進而引導參觀者前往實體攤位。另外還有展場防疫機器人、互動式電子地圖等技術，打造台北紡織展成為結合環保、防疫及智慧化的虛實融合綠色會展。

環保

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