IKEA竟然要辦演唱會 攜告五人、家家推居家音樂派對

IKEA今（14）日宣布，將於11月2日於新莊店舉辦首次「IKEA Live House」演唱會，邀請歌手家家與樂團告五人現場開唱，現場打造特色居家座位，以及居家場景複合式舞台，民眾必需先成為宜家卡卡友，完成LINE綁定，才可透過IKEA LINE官方帳號進行報名抽籤制，中選者可免費入場，並可邀請一位好友一起。

IKEA表示，走過疫情中的各式生活挑戰，大家開始學習如何享受放慢步調的生活，根據IKEA 2021年全球居家生活大調查指出，受到疫情影響，聽音樂的人變多了，高達55%的人在家聽音樂放鬆心情，也認為在家聽音樂能產生幸福感，因此IKEA希望藉由居家與音樂的結合，帶給大家更多居家生活的靈感。

IKEA將創造特別的居家複合式舞台，運用多功能的家具與不同風格的家飾，打造三個風格截然不同的舞台，場景可依據歌手的居家生活喜好，迅速地從臥室變成客廳，同時還能變換風格，家家與告五人可在自己最喜歡的居家風格中演唱喜愛的歌曲，讓聽眾除了享受音樂之餘，能有不同居家生活想像。

聽眾座位區也分為三種音樂風格，彷彿像在家聽演唱會一般，包括「慵懶弛放區」，以草皮地板與自然色系地毯為主，矮凳、坐墊搭配戶外座椅，另外加上家飾點綴，打造如弛放音樂般，又放鬆又舒適的風格。