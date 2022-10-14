疫苗逾期交貨被爆處置爭議 高端給2點說明回應

國產高端疫苗爭議延燒，針對媒體指稱高端新冠疫苗延遲交貨，政府應罰而未裁罰一事，高端今回應表示，高端疫苗依合約規定完成交貨、繳納延遲交貨罰金，並無應罰而未罰之情事。

高端今天發出兩點說明，第一、政府辦理國內外廠商新冠疫苗採購作業之要求不同，對於本土疫苗公司嚴格要求明確交貨期程，並訂定逾期交貨罰金之規定。在全球疫情大流行且疫苗生產材料採購不易的風險下，高端疫苗為配合政府防疫政策，同意疾管署採購合約上有關逾期交貨罰金之要求。

第二、根據合約規定，高端疫苗應依時程分批交貨500萬劑新冠疫苗，每批次驗收交貨時，若有逾期則按日計罰，每日罰0.2%；逾期超過30日者，再一併加重計罰2%罰金。所有罰金款項已於今年3月全數扣罰完成，絕無應罰未罰之情事。