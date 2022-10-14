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圓剛提供員工生日假 獲評選為友善家庭暨工作平等優質企業

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導
圓剛獲新北市評選為「友善家庭暨工作平等」優質企業，董事長郭重松（右四）親自出席領獎。圓剛／提供
圓剛獲新北市評選為「友善家庭暨工作平等」優質企業，董事長郭重松（右四）親自出席領獎。圓剛／提供

圓剛（2417）宣布連續第二年獲新北市政府評選為「友善家庭暨工作平等」優質企業，以肯定圓剛長期推動員工家庭與工作平衡的措施，圓剛科技董事長郭重松親自出席頒獎典禮。

新北市長侯友宜致詞時，稱讚圓剛、圓展（3669）董事長郭重松所領導的企業對員工的照顧、環境的優化，以及號召員工淨灘展現對土地的熱情，讓他很感動。市長也號召更多企業參與，「讓新北從家庭開始做起，從工作平等、性別平等開始做起，這才是我們最重要的根本。」

郭重松表示，親自出席這個場合就是代表我們對於照顧員工的重視，更感謝新北市政府對圓剛的肯定，我們將持續打造幸福友善的工作環境，讓員工可以無後顧之憂的投入工作，並維持對工作的熱情，以便在個人健康、家庭生活與工作職場上取得平衡。」

圓剛一向重視員工的身心靈平衡，圓剛與疫情期間提供有薪疫苗接種假，並提供口罩及快篩試劑讓同仁可以檢測與保護，更免費為所有員工投保防疫險的措施。公司提供員工生日假、新人彈性假等優於勞基法的不扣薪假別於本次評選獲得政府高度肯定。

新北市「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫邁入第三年，此獎勵措施旨在鼓勵企業積極推動友善家庭和工作平等措施，讓新北能夠更接近聯合國SDGs永續城市的家庭、性別平等、工作平等目標。

防疫險 疫情

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