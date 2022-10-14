摩斯豆乳全新登場 搶攻健康養生商機

近年健康養生生活習慣盛行，長期支持在地小農的摩斯漢堡與臺中市大人物農產運銷合作社攜手合作，今(14日)於台中摩斯漢堡美村向上店舉辦「摩斯豆乳」新品發表會，由行政院農業委員會農糧署胡忠一署長、安心食品(MOS摩斯漢堡)營運中心何頎胤副總經理、臺中市大人物農產運銷合作社陳坤銘理事主席出席支持。

安心食品指出，從原料挑選，優先使用低碳、安全、可溯源的「摩斯豆乳」，價格親民，每瓶售價35元，嚴選台灣在地高雄選10號大豆研磨而成，每顆大豆皆通過產銷履歷認證，更符合農糧署 TAP 產銷履歷認證規範，不添加防腐劑及消泡劑，無論原味及微糖風味的豆奶，都保有濃郁香氣，入口滑順，令人回味。

身為台灣第一米漢堡品牌的摩斯漢堡，長期致力將米食美味帶給消費者，更堅持在地採購、減少碳足跡，並積極開發國產糧食商品，推動米食風潮。除新登場的「摩斯豆乳」，近年研發的「台東紅藜米漢堡」、「抹茶紅豆米派」及「MOS巴斯克乳酪蛋糕」也是國產五穀雜糧的代表作。

而摩斯漢堡在台經營自1991年以來，最受消費者喜愛的米漢堡至今已銷售超過2億3,000萬顆，其中「超級大麥海洋珍珠堡」為摩斯漢堡深受消費者喜愛的明星商品，以在地嚴選台南11號白米，加入香Q美味的超級大麥製成米漢堡，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等豐富海味的美味海鮮天婦羅。「超級大麥薑燒珍珠堡」同樣是以香Q美味的台南11號白米做基底，加入超級大麥製成米漢堡，搭配現炒薑味醃製台灣豬肉片與青生菜，入口鮮美肉汁香味。

「抹茶紅豆米派」採台灣蓬萊米粉揉入派皮，以獨特工法製成、含油量低，襯出酥脆口感，綿密紅豆餡內餡，淡雅茶香襲人，令人意猶未盡。而無麩質的「MOS巴斯克乳酪蛋糕」，是以高雄147號米種製成的米穀粉取代小麥麵粉，加入在地生產的黃檸檬汁及微酸的澳洲卡夫乳酪，伴隨著焦糖的淡淡香氣，濃郁乳酪入口即化，口感猶如卡士達醬般柔軟香甜，令人齒頰留香，回味無窮，非常適合對小麥或麩質過敏的顧客，「MOS巴斯克乳酪蛋糕」單個售價85元，搭配套餐可享加購價80元。