中友百貨30週年壓軸鉅獻 優人神鼓森林音樂會11月登場

13日起國門大解封，象徵新的防疫里程碑，民眾出門活動意願大大提升，中友百貨適逢30週年推出特別企劃活動-「優人神鼓」森林音樂會，結合國際級擊鼓演出與靜謐優美的大自然，帶領觀眾體驗一場結合身、心、靈，沉澱心緒的表演。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年是中友百貨30週年，整年度安排了多場高品質的企劃活動與顧客一起歡度。

隨著年底將至，接下來特別在11月12日邀請國內首屈一指的優人神鼓演出《鼓聲圓滿》，代表企業經營30年階段性的「圓滿」，更希望透過優人神鼓鼓聲帶顧客走向沉浸心靈。

這次演出，移師到位於南投魚池的中友百貨相關企業-「共好莊園」，在11月12日帶給消費者一場展現力與美的藝術表演，這也是優人神鼓首度與百貨公司合作，在山林享受鼓聲和森林、土地都共好的生活美學，趕快把握最後報名機會。

優人神鼓藝術總監黃誌群表示，中友百貨長年努力推廣藝文活動，將藝術與時尚結合，帶給市民優質的生活品味。

而優人神鼓提倡的核心價值「道藝合一」，在生命道路上的美學實踐其實就是「生活藝術」，這與中友的推廣目標不謀而合。

透過此次合作，優人除將帶來撼動人心最拿手的鼓曲演出之外，還將親自帶領大家體驗神聖律動與擊鼓，在大自然中共同感受生命的飽滿能量。

「先學靜坐，再學打鼓」是優人神鼓一貫的訓練方式，此次活動特別安排「體驗自然」、「神聖律動」與「擊鼓體驗」，先帶領觀眾靜心沉澱，再接著享受《鼓聲圓滿》的完整演出。優人神鼓是國際知名的表演藝術團隊，被紐約時報讚譽具有多層次的美，精準的節奏，專注的演員。

簡聰政表示，想體驗「鼓聲圓滿優人神鼓」專場演出，名額最後倒數中，把握最後報名機會，報名還可享有精緻參加禮以及森形埔里農莊特製餐盒，即刻起歡迎電洽或上中友官網報名參加。