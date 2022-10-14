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鈕釦街繡學號工廠華麗轉身 老屋成打卡景點

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
鈕釦街巷弄綠白相襯拱門的繡學號起家厝，搖身一變成為新生代創作跨界實驗基地，蒂芬尼綠的裝飾成為街角的打卡新亮點。圖/明藝承織物創藝所提供
鈕釦街巷弄綠白相襯拱門的繡學號起家厝，搖身一變成為新生代創作跨界實驗基地，蒂芬尼綠的裝飾成為街角的打卡新亮點。圖/明藝承織物創藝所提供

近年來守護老城區老屋的人越來越多， 位於建成圓環與知名寧夏夜市旁的「明藝承織物創藝所」，原本是70年代繡學號工廠，在主理人劉芳伶的打造下，搖身一變成為一個以織物故事與空間美學結合的創作場域，提供選物策展、藝文活動與創作者工作坊，希望超越在地，能擁有越國際的視野，讓人看見台灣的創意軟實力。

鈕釦街巷弄的綠白相襯拱門，是劉芳伶昔日繡學號起家厝的2.0創意版，經明眼設計的創意巧思將曾經的繡學號店面搖身一變成新生代創作跨界實驗基地，如今成為街角的打卡新亮點。

在此地長大的劉芳伶對建成圓環與鈕釦街商圈的變化感受最為深刻；她說，70年代父親的繡學號店面時時傳出繡花車嘟嘟聲，鄰近永樂市場的布料商與建成圓環美食香味伴隨成長。然而記憶之中的商業地標卻隨著紡織產業外移漸漸沒落，當鈕扣拼貼奧黛麗赫本的裝置藝術消失之後，她更堅定要找回希望與記憶，懷以感謝致敬的心重返故鄉，檢視在地歷史文化，深信獨特的產業型文化會是老屋走向藝文創作的新契機。

「明藝承織物創藝所」主訴求是「從工藝邁向創藝」，打造創作軟實力與生產硬實力兼具的場域。提供客製化刺繡藝品設計，訂製化家居手繪織物創作與場地租借，在寧靜巷弄中守護台灣的創意工作者。未來將匯聚產業職人與新生代創作者共同打造藝文活動，陸續提供療癒手作課程與織物藝術巡禮等活動規畫。

第一個織品裝置藝術展 - 「What if…..Possible 把認真做成真」由劉芳伶與洛陽春主理人蘇玟瑜共同策畫，期待在疫情的日常，放慢腳步聆聽、觀賞織物的裝置藝術與探索老空間新美學。除了在老屋新用計畫指導下開放空間導覽，主辦方並邀請知名詩人顏艾琳、戶外探索式教學的高中歷史老師黃小萍擔任各場次的嘉賓 。

劉芳伶以老屋故事結合手繪織物與工藝持續推動文化創意。圖/明藝承織物創藝所提供
劉芳伶以老屋故事結合手繪織物與工藝持續推動文化創意。圖/明藝承織物創藝所提供

老屋 裝置藝術

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