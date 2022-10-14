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這一鍋跨界聯手繼光香香雞推涮涮麻辣炸雞 開鍋免費換

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
這一鍋跨界聯手繼光香香雞推出涮涮麻辣炸雞 ，開鍋免費換。這一鍋提供
這一鍋跨界聯手繼光香香雞推出涮涮麻辣炸雞 ，開鍋免費換。這一鍋提供

皇室御膳特色，注重滋補養生的「這一鍋」皇室秘藏鍋物，聯手炸雞界霸主「繼光香香雞」，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，讓喜愛嗜辣的粉絲們在家就能輕鬆開鍋，品嚐香麻溫和的濃郁湯頭外，還能將香香雞涮入鍋底中，豐富的雙重滋味意猶未盡。

另外，超人氣「鳳凰回巢鍋」，和採用小磨坊獨家技術冷凍研磨的黑胡椒貢丸、獨家秘方花椒貢丸的「丸味雙椒」也同步於全聯獨家上市。

歡慶聯名商品，只要至全台這一鍋皇室秘藏鍋物用餐(吃到飽殿除外)，完成指定任務，繼光香香雞免費換，還能再抽鍋物餐券，好康優惠一籮筐。

主打可以入喉品嚐的麻辣鍋，是這一鍋皇室秘藏鍋物人氣招牌鍋底，特選青花椒、燈籠椒、四川大紅袍等數種辣椒調配，融入大骨精燉的特製湯頭，成就溫和不嗆麻辣鍋。

首次跨界聯名，與炸雞霸主繼光香香雞聯手，推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，每份皆有包含這一鍋御膳麻辣湯及香香鹹酥雞，將香香雞覆熱至外表金黃酥脆，涮入鍋中3至5秒，麵衣吸附麻辣湯汁，每一塊國產雞胸肉一口咬下鮮嫩多汁，香、麻、辣滋味在口中散發。

今（14）日全聯獨家上市，獨享價388元，嗜辣肉控的粉絲們，大口吃肉大口涮鍋，加倍享受，絕對不要錯過。

另一款同步全聯獨家販售的「鳳凰回巢鍋」，秘傳是唐朝武則天、清朝宜妃養生的滋補秘方，傳承千年的皇家御膳，更是這一鍋皇室秘藏鍋物經典鍋底，嚴選豬大骨、雞骨、豬後腿肉等食材及辛香料淬鍊的老火湯，撒入獨家調配的中藥材燉煮，天然養生，溫潤香濃，是秋冬必吃鍋物。

今年初次推出冷凍盒裝，加熱即食，內含國產大骨雞腿切塊、黃金腐竹、絲涓豆腐，濃郁胡椒味更增添鮮美口感，一口暖心又暖胃，分享價488元。

除此之外，鍋物必備丸滑，推出「丸味雙椒」共同上市，以黑胡椒及花椒拌入豬肉滑中，其中選用小磨坊黑胡椒，是擁有雨林聯盟認證的高規格原粒，食用上更安全放心，且每顆以獨家技術冷凍研磨成細粉，保留最初始的辛辣香勁，顆顆飽滿扎實多汁。

歡慶聯名上市，這一鍋皇室秘藏鍋物即日起至10月23日推「雙十鍋慶」活動，至全台門殿(吃到飽殿除外)用餐，與活動手舉牌合照並上傳FB或IG打卡及hashtag這一鍋，加碼贈送繼光香香雞乙盤，並附上特製辣椒麵及胡椒鹽，搭配御膳麻辣鍋，三種吃法一次滿足。

期間加碼獲得最多讚數的照片，FB及IG各一名贈送這一鍋四人餐券乙張，依次排序第二、三名按讚數各贈送這一鍋雙人餐券乙張，把握時機，就趁優惠品嚐。

皇室 全聯

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