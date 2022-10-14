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雲品接手茹曦酒店餐飲宴會事業 君品Collection添新血

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲品接手茹曦酒店餐飲宴會事業，創造新商模。圖/雲品提供
雲品接手茹曦酒店餐飲宴會事業，創造新商模。圖/雲品提供

雲品（2748）今（14）日宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，將負責營運「ILLUME茹曦酒店」中的餐飲與宴會事業，採取委託經營的方式共同合作，是雲品國際首次跨足至同業中的全新委託經營案，開展了全新商業模式，與同業共同迎來疫後的產業復甦。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，從老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖的CLR通用券與疫情最嚴峻時與其他米其林星級餐廳、人氣名店的合作外帶餐，雲品一直以來用創新的產業變革打破產業間競爭的關係，轉而朝向合作共好的方式經營。本次與仙妮蕾德集團合作，也是看好雙方對於產業營運間有著極佳的共識，也期待能夠延伸君品Collection的服務優勢，看好未來國境開放後的觀光餐飲市場，因此採取委託經營的方式共同合作，一起把市場做大。

座落於台北新興金控總部敦北商圈的王朝大飯店，今年汰舊更新為「ILLUME茹曦酒店」，更新內容為大廳、客房、餐廳、宴會廳及附屬相關設施等。雲品國際所負責營運的項目則包括了 Sunny Buffet、玉蘭軒中餐廳與宴會廳、會議中心。位於二樓的國際大會堂，挑高六米，空間有205坪，可容納約85桌；五樓的宴會樓層，則挑高五米，可容納約400位會議、35桌的宴會，可以舉辦記者會、發表會等；另外二樓設有貴賓軒共十三間獨立會議室，適合各種類型的中小型會議、扶輪社例會、獅子會例會等工商團體活動。雲品將會協助營運「ILLUME茹曦酒店」的餐飲宴會委託項目，並擬定營運管理目標、營收預算、費用規劃與人員訓練，共同提升飯店業績創造利潤。

此外，一樓的Sunny Buffet 有著絕佳的16樓挑高空間，屋頂引進自然採光，宛有著戶外用餐一般空間氛圍，可感受白天陽光灑落、夜晚星空燦爛的浪漫，更能夠辦理充滿戶外感的宴會或證婚儀式，是台北市區當中難能可貴的挑高餐飲空間。

「ILLUME茹曦酒店」由君品Collection負責營運的餐飲項目，將於11月上旬正式營運，可望提供給南京東路、敦化北路一帶新興金控總部的敦北商圈的企業工商客戶與一般消費者全新餐飲與宴會會議選擇。

雲品 餐飲

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