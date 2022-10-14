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不受疫情影響！7磅130萬元 全球最貴咖啡在台灣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
歐客佬深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡。 歐客佬／提供
歐客佬深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡。 歐客佬／提供

世界頂級咖啡不受疫情影響，拍賣價屢創新高。國內知名精品咖啡業今年以130萬元拍下7磅艾利達莊園自辦競標批次之中，「EGH SE01 1108-1：Elida Aguacatillo Honey」，換算一磅高達18.57萬元，刷新全球最高咖啡拍賣價。

歐客佬表示，多年來關注世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，去年以每磅 344 美元最高價奪標翡翠莊園競標頂級紅標批次「ES-W-4 Montaña San José Washed」，並以全球競標拍賣最高價每磅 4100 美元拍下艾利達莊園自辦競標批次「Lot 1603-8: Elida Aguacatillo GN ASD SE01 (1603-8 Bolsa) 」，今年繼續以行動支持農民，再次刷紀錄。

歐客佬說明，在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。

今年第2屆典藏台灣精品咖啡國際競標（2022 Taiwan PCA）最高分「豆御香藝伎莊園」以每磅183.5美元（約每公斤台幣1萬2023元）最高價拍出，由歐客佬旗下的品牌黑金咖啡（Black Gold）得標。

歐客佬表示，未來經營希望「先在地化、再國際化」會持續透過競標、直接跟產地購買支持台灣咖啡，並協助推廣至印尼、泰國、韓國等各國世界買家。

巴拿馬艾利達莊園莊園主Wilford Lamastus、Wilford Lamastus Jr.。圖／歐客佬提供
巴拿馬艾利達莊園莊園主Wilford Lamastus、Wilford Lamastus Jr.。圖／歐客佬提供
巴拿馬艾利達莊園約2000公尺高海拔的產區。 歐客佬／提供
巴拿馬艾利達莊園約2000公尺高海拔的產區。 歐客佬／提供

咖啡

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