台北101跨年煙火首搭台灣燈會 將舉辦史上最長展演

迎接0+7國門開放，台北101大樓13日宣布，今年將首度串連台灣燈會，架設全世界面積最大的T-Pad燈網，進行有史以來最長展演，從12月初一直展演至元宵，歷時超過兩個月，期間還有重要的跨年煙火大秀，信義區有望重回疫情前的觀光榮景。

此外，台北101大樓營運長劉家豪表示，今年底最重要的煙火秀，因施放總長度至少達五分鐘，目前正積極尋找贊助商，但金額不方便透露。不過，因本次結合燈會，展演時間橫跨耶誕節、年底跨年和農曆新年，可以讓贊助商擁有獨立的品牌日，希望吸引品牌共襄盛舉。

劉家豪說，這是台北睽違23年來重新迎來台灣燈會，展演地點將從東區延伸至信義區，且適逢0+7國境開放，有機會帶來觀光熱潮，台北101不會缺席此盛會，將架設全新、可抗水氣和強風的T-Pad燈網，共有14萬顆，為全球面積和密度最高。

展演將從今年12月初直到元宵節燈會結束，「這將是台北101前所未有，最長展演的T-Pad」。

談到今年跨年煙火，劉家豪透露，煙火秀長度至少五分鐘，但為了永續，不會增加煙火量，將朝著煙少、以及更環保的火藥採購。本次首度找總導演團隊，是曾參與金馬、金鐘和金曲等三金的團隊跨界合作煙火，並延伸合作至燈會。

而煙火贊助情況，他說，因今年不光煙火還有燈會，預算將是史上新高，目前除了觀光局正洽談中，仍在尋找其他品牌贊助商；以往T-Pad採取品牌商輪播方式，現在將有獨立品牌日方式呈現，可集中在固定時段，比如耶誕假期三天或七天，讓贊助商更有感。

他也提到，台灣強項之一是規劃大型國際會展，0+7國境開放後，國際商務客可望回籠，台北101大樓的88樓，將整理改造為亞洲最高會議中心「Space 88」，會有台灣最頂級的咖啡廳進駐，可提供商業論壇和法說會等會議使用，結合85樓的頂級高樓餐廳，讓商務客來開會也能吃到排隊名店。原本的36樓則將改造為商辦。