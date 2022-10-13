統一砸近6億元 漳州統一生物科技租地委建生產廠

統一（1216）今（13）日代子公司漳州統一生物科技有限公司公告，將斥資人民幣約1.33億元（約新台幣5.89億元）於福建省漳州市租地委建生產廠。

統一集團轉投資中國大陸中山地區的水產飼料廠，今年年初公告因當地都市規劃進行遷廠，轉投資人民幣1.9億元，折算新台幣8.2億元，設立大陸「漳州統一生物科技有限公司」，進行工廠、新產線的設置。

漳州統一生物科技有限公司主要營業項目包含水產用生物製劑及飼料加工。統一今日股價以66.4元作收，下跌0.5元。

今日統一則公告，子公司漳州統一生物科技有限公司將斥資人民幣約1.33億元（約新台幣5.89億元），在福建省漳州市租地委建，將興建生產廠。

食品業界認為，統一長期在飼料上進行研發有一定的水準，再加上集團對原料及研發能力等可提供協助，高性價比產品在市場上僅是標配，今年年初配合中國大陸市場需求進行遷廠，提供好的飼料，可提升養殖端客戶的產出率。

近年來推出的益生菌、乳酸菌等動保產品，能進一步改善養殖環境、提升魚蝦體內的消化系統，最終也能回饋到魚蝦的高存活率或是換肉率，因此在大陸有一定的口碑，擴增新廠也能提供客戶需求。