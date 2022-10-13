PXGo!全聯線上購會員突破200萬 推指定日最高回饋12%

「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會員里程碑目標，自10月14日至10月27日盛大推出線上獨家優惠，每週五六日滿額最高可獲得12% 福利點回饋，還有下單不限金額天天加碼抽一名幸運兒整單免費，以及眾多限時爆殺商品輪番上陣，包括阪急麵包買22送8、雞肉系列也祭出激省價。

同時為搶攻百貨週年慶商機，全聯自即日起也推出「美麗誌」與「居家誌」預購，集結各式3C家電、居家用品、專櫃美妝等商品，最低爆殺41折起，還能搭配滿額回饋，尤其「PXGo!全聯線上購」線上預購一鍵下單超方便、限時88折超有感，首批限量熱銷商品才剛開賣就搶購一空。預計在線上線下優惠盡出與回饋下，可帶動類別業績成長一成以上。

開站即將滿三週年，「PXGo!全聯線上購」會員人數已突破200萬大關，再創里程碑紀錄。全聯宣布，「PXGo!全聯線上購」自10月14日至10月27日推出雙重獨家優惠活動。活動一「三金大回饋」每週五六日加碼單筆消費滿額，即可依照不同門檻級別享福利點數回饋，銅星級滿1,000元共贈500點（=最高5%）、銀星級滿1,500元共贈1,200點（=最高8%）、金星級滿2,500元共贈3,000點（=最高12%）。活動二「百萬會員 感謝有禮」活動期間內，消費者下單不限金額即可參加抽獎，有機會獲得整單免費（回饋等值福利點），天天抽出1名，共計14名。

「PXGo!全聯線上購」還有眾多精選商品爆殺5折起，由10月14日至10月20日限時只有一週的「見證奇雞」專區打頭陣，除了雞類別的生鮮肉品和調理熟食、各式雞汁口味的食品以外，更涵蓋「ㄐㄧ」的諧音「增肌」、「解飢」、「有機」推薦商品，提供200萬會員超多樣的生活採買選擇，話題商品前5名包含：卜蜂輕食沙拉胸、大成雞本享受鹽酥香雞球、林鳳營實感精品優格、韓式小雞麵-雞汁味、天生好米花東生態有機無毒栽培米。活動期間也有其他主題輪番促銷，例如以烘焙輕食、飲料零食為主的「甜蜜蜜搜SWEET」，及「仲秋品麵包」阪急麵包每組買22送8，換算平均一個22元。

為搶攻日用品業績，全聯集結線上線下自即日起推出「全聯生活節」活動，多項商品祭出全聯價再買一送一或第2件5折起促銷價，其中備受好評的「美麗誌」與「居家誌」預購商品，於10月27日前的每週六日一（10/15-10/17、10/22-10/24）共6天期間內，消費者持福利卡到實體門市購買，單筆每滿888元可再現折100元；到「PXGo!全聯線上購」預購更划算，單筆滿1,600元輸入折扣碼可享88折，免出國就能用實惠價格入手美妝或家電精品。