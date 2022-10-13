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華紙：考量匯率因素 第4季調漲產品價格10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

俄烏戰爭破壞供應鏈、推升大宗商品價格，紙漿業者首當其衝。華紙（1905）纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，雖然近期運費下滑，但受戰爭影響，木片價格持續創新高，煤炭價格也大漲，另外台幣兌美元急貶，第4季產品將反應匯率變動因素，各產品皆將調漲10%。

華紙今年以來價格持續調漲，第1季調漲各紙種售價5％～10％，第2季更是「月月漲」，第3季本是淡季，但受紙漿成本持續高漲影響，特殊紙調漲10%、文化紙漲價5%，而第4季雖然國際運費高漲的壓力緩解，但木片、煤炭價格都還在高檔，如今再加上匯率壓力，使得第4季不得不將匯率轉嫁到產品，各產品再漲10%。

陳瑞和表示，第4季產品是因為匯率的變動而調整，漿價雖然近期表現持平，短纖紙漿價格每噸900-920美元，長纖紙漿價格則在1000-1050美元區間，但換算成台幣價格上漲，因此，第4季調漲處女漿（原木漿）的產品，廢紙相關的產品則不會漲價。

雖然俄烏戰爭、通貨膨脹等因素衝擊消費需求，但供給面同樣受俄烏戰爭影響，且供應端的變數大於需求端下降的程度，加上亞洲地區供應量、運力等較其他地區變數小，整體市場需求目前看來表現持平。

匯率 華紙

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