瑞磁生技：檢測到七種與腫瘤有高度關聯性的變異基因

瑞磁生技ABC-KY（6598）今（13）日表示，該公司運用核心數位生物條碼（BMB）技術開發的「數位液態活檢」（Digital Liquid Biopsy）完成可行性研究的第一步，成功檢測到七種與腫瘤有高度關聯性的變異基因。隨著瑞磁產品線布局日趨完整，將增加與同業或上下游供應鏈策略合作的吸引力，並朝轉盈目標邁進。

瑞磁生技今日舉行法說會，公司9月合併營收3,342萬元，創歷年同期新高、年增99.83%；第3季合併營收1.08億、年增83.3%；累計前三季合併營收2.7億、年增28.1%，第3季及前三季營收均創同期新高。

瑞磁表示，前三季營收創新高的主要原因，是美國市場傳染病檢測需求強勁，主力產品GPP（腸胃道多元檢測試劑）與光學分析儀放量出貨，且剛上市的Cov-Flu-Plus（新冠加流感七合一檢測試劑）銷售報捷，以及授權客戶的產品銷售動能持續增加所致。

瑞磁進一步表示，美國分子檢測傳染病市場規模高達90億美元，公司通過美國食品藥物管理局（FDA）的GPP與RPP（呼吸道多元檢測試劑），皆有明確的市場需求與保險醫療補助。先前受到新冠疫情影響於各大實驗室的推廣進度，如今在逐漸適應與病毒共存生活，促使相關檢測需求快速增加，而瑞磁產品挾省時與一次檢測多個病原體的獨特優勢，深獲實驗室客戶青睞，出貨量穩健成長。以GPP為例，今年前三季的銷售貢獻達7,443萬元、年增率51.1%。 光學分析儀的銷售額也有7,440萬元、年增34.2%。

此外，今年甫上市的「新冠加流感七合一檢測試劑」，累計前三季銷售額已有341萬元，成績不斐。由於美國大多數地區已取消口罩規定，隨著進入流感與肺炎等呼吸道疾病好發季節，預料七合一試劑與RPP試劑需求將會逐漸轉強。

在授權業務部分，自全球寵物檢測領導大廠美商愛德士（Idexx）運用瑞磁BMB技術完成血清檢測的商業化後，對BMB的需求穩定成長，帶動BMB今年前三季銷售達8,004萬元、年增率116.6%。 今年愛德士除進一步運用BMB技術進行糞便檢測的商業化開發外，並簽署1,200萬美元的技術授權與供貨合約，深化雙方的策略合作。

新產品開發方面：真菌特定分析試劑(ASR)已開發完成28項，傳統的真菌檢測多透過培養，耗時2至6周，而瑞磁的真菌診斷透過PCR方法，在數小時內可檢測多達28種真菌，是市場上最全面的檢測，已在多家醫院完成驗證，並委任John Hopkins University Hospital團隊進行應用開發暨推廣。

具突破性創新的「數位液態活檢」（血液腫瘤基因檢測）近期完成可行性研究，將啟動產品規劃與商化發展，瞄準全球高達92億美元、年複合成長率逾二成的液態活檢市場商機。

瑞磁總經理何重人表示，瑞磁以通過美國FDA認證的BMB多元檢測技術，結合MDx3000自動化分子診斷系統，開發出的數位液態活檢可成功檢測到7種與腫瘤有高度關聯性的變異基因。

瑞磁在BMB上混合變異基因的生物探針，當偵測到變異基因時會產生強烈訊號，偵測靈敏度可達到0.01%，也就是當基因變異量僅佔檢體中正常基因的萬分之一，仍可表現有意義數值，這比目前通過美國FDA的產品檢測極限約在1%~0.1%，靈敏度高出百倍，深具商化潛力。

何重人進一步表示，血液檢體較傳統腫瘤切片的侵入性低，取得樣本容易，並可廣泛應用在包括檢測與治療有關聯性的基因、治療後的成效、病理追蹤、以及高風險族群的定期篩檢等領域，近年來液態活檢逐漸受到重視。

展望未來，新冠大流行已喚醒民眾對公衛的重視與個人的預防保健意識，瑞磁看好傳染病檢測將是後疫情時代的常態性需求，並成為推升公司營運穩定成長的關鍵支柱。此外，公司亦將持續布局具差異化的新產品開發，蓄積成長動能，並以翻轉獲利為目標。公司擁有充足營運資金，且在手訂單能見度良好，正向看待今年營運展望。