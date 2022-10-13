陸紙廠啟動新一輪漲價 台廠榮成、永豐餘受惠

中國多家紙廠在10月10日、11日陸續宣布旗下原紙價格調漲，調漲幅度多在每噸人民幣50元，主要調漲產品為白板紙、瓦楞紙等紙種；部分業者從9月底連續兩輪漲價，累計漲幅達每噸100元，甚至更高。市場普遍預期，隨著陸紙企啟動新一輪漲價，將使榮成（1909）、永豐餘（1907）等台廠受惠。

中國媒體報導，大陸紙業龍頭玖龍9月底宣布漲價計畫，並於10月10日落實，旗下六大基地部分紙種每噸漲價人民幣50至100元。此外，中國華南地區的多家紙企也相繼宣布漲價，出廠的白板紙、瓦楞紙成品紙價格每噸調漲人民幣50元。市場解讀，目前紙廠提價的舉動是產業需求真正回升，還是只是在試探市場水溫，仍不明顯，需要再過段時間才能印證。不過，10月向來是紙業轉入旺季的關鍵點，加上龍頭廠挺價，對整體產業有所助益。

據了解，大陸紙廠出貨量從9月就開始增溫，10月需求又更強一些，庫存水位也持續下降，整體市場朝好的方向走，產能利用率也在上升中，只是量雖然上來，但目前價格還是不好，紙廠仍未達到獲利點，距離往年第4季的榮景仍有一段差距，先前累積的高庫存也仍在消化。

不過，國際運費下降有助全球的貿易量上升，市場預估應會有利中國的出口，第4季除了反應中國內需的電商雙11、雙12，還有歐美的感恩節、耶誕節，很多貨會從中國出貨，有利紙箱需求。加上中國停機潮將過，紙廠陸續開工，產能恢復正常，大漲宣布調漲價格也有利紙價止穩。

至於台灣市場則反應美廢降價，第4季利潤可望擴大，美廢每公噸已從260美元降至150美元，降幅十分可觀，加上國際運費下滑，隨著先前的高價庫存去化，有機會回到過去的利潤表現。