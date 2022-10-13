2022年台灣國際水週開幕 世界知名「富朗世」公司參展

提供我國最先進「水」管理解決方案--2022年台灣國際水週(TIWW)於今天（10月13日）上午九時在台北世貿一館開幕。預期連續三天的研討會與展覽活動，結合國內、外水資源上中下游完整產業鏈，匯集重要議題，藉著國際更先進的產品技術，研討因應解決之道，進而大幅提升「循環經濟」時代的水準。

台灣持續領先全球半導體芯片供應，市場佔有率逾半；因此，半導體產業是台灣經濟的核心組成部分。惟此同時，台灣卻因全球氣候變遷常出現不可預知的缺水情況，短期間或可將「海水淡化」作為工業應用的解決方案。而國際先進水處理技術的引進，將民生污水轉化成高品質的「再生水」日臻成熟；「再生水」勢已越來越成為替代工業用海水淡化的便宜、穩定的水源。

2022年台灣國際水週(TIWW)因應世界潮流，特別邀請到擁有多項先進水處理技術的美國「富朗世（FLUENCE）」公司參展，並在研討會中發表相關應用成果。

「富朗世（FLUENCE）」公司係爰以色列研發技術為基礎，在澳洲上市的美國公司，擁有MABR生物薄膜系統等多項專利，在全球70幾個國家已建置完成超過330個成功案例（全球市佔率逾80%）；「富朗世」代表在研討會中提出的營運數據顯示，其積累面對不同的建置環境與成本要求，都始終能提供最具競爭力的優質解決方案，深獲各國業主與使用者的一致肯定。

在會場內「富朗世（Fluence）」揭示將在台灣提供最新生物薄膜技術 MABR，可高效率去除氨和總氮（去除90%），且具有最高的能源效率和最小的佔地面積。尤其是「富朗世」觀察到了我國對於污水處理升級的期待，即將民生污水進一步精製為用於工業用水應用（特別是半導體產業）的超純水需求的巨大潛力。「富朗世」的願景將結合UF 和 RO 技術，在台灣地區提供從污水到中水回用應用的整體解決方案。

鑑於台灣的高成長經濟發展支持，「富朗世」公司相信台灣具有高技能的工程技術和能力的專業人才與資源。「富朗世」宣佈將成立一家全資台灣公司，結合本地專業知識開發污水和中水回用市場的戰略，並從長遠來看，將這種專業知識輸出到世界上類似技術支持的經濟體。

此次係「富朗世公司」第一次参加台灣2022國際水資源展覽會，特別設計展示幾個相關水處理工藝模型；並由該該司全球首席營運長Tony Hargrave先生親自率領亞洲區營運總裁楊証旺先生及技術總監陳曦等人一同來台参展，並在研討會中發表專題報告；除了展現「富朗世公司」對台灣市場的重視之外，更代表該公司MABR對台灣市場的最大承諾。

「富朗世（Fluence）公司」是全世界分散式水、污水和水回用處理市場的領導者，其智能型產品及解決方案引領著水處理行業的步伐。其中包括 _Aspiral™, NIROBOX™ and SUBRE。 「富朗世公司」能為整個水循環提供一套綜合服務範圍，從早期評估到設計和為水相關資產提供持續支持和優化，其中包括建造-_擁有-_營運-_移轉(BOOT)和其他项目融資解决方案。「富朗世（FLUENCE）」公司目前全球業務遍及北美、南美、中東、歐洲和亞洲等地區，能够因地制宜的為當地提供可持續的處理、回用方案，幫助全球的企業和社區最高效地利用水資源。

2022年台灣國際水週(TIWW)特別邀請到擁有多項先進水處理技術的美國「富朗世（FLUENCE）」公司參展。