快訊

蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位

日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

實習生月領42K！信義房屋調薪兩成向人才招手

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
信義房屋「全時實習生」計畫今年預計招募100位不限科系，但對不動產領域有興趣，或是想挑戰業務工作的大四在校生。圖片來源: 信義房屋
信義房屋「全時實習生」計畫今年預計招募100位不限科系，但對不動產領域有興趣，或是想挑戰業務工作的大四在校生。圖片來源: 信義房屋

月領42K的實習工作在這！信義房屋自2016年起推出業務「全時實習生」計畫，招募大四在校生提早體驗職場，實習期間，不僅比照正職員工的培訓規格與福利資源，實習期滿轉正還會額外加發獎學金，今年開始招募的第8屆全時實習計畫更將月薪一口氣調升20%、達4萬2000元，希望吸引更多想挑戰自我的優質學子加入。

信義房屋堅持不從同業挖角，高標準甄選出高潛力人才，並從頭進行完整且具系統性的不動產專業培訓。第八屆全時實習生計畫預計招募全台100位不限科系的大四在校生加入；此外，原全時實習生計畫月薪3萬5000元，今年更大幅度調薪20%，月薪達4萬2000元，且享有信義房屋正職員工福利及學習資源，實習期滿轉正還享額外的獎學金。

職涯發展部份，本計畫過去7屆已累積近300位同學參與，也有許多表現優秀的實習生繼續在集團發展，更不乏晉升店經理案例，如現任逢甲黎明店經理古佳玄、桃園大湳店店經理劉兆軒分別在25歲及26歲晉升管理職；現任竹北台大店經理羅晧宸是第三屆全時實習生，他不僅在實習期間考到不動產經紀人證照，還以超標3倍的成績，成為該業務區第一個拿到新秀獎的實習生。

85年次的劉兆軒大學就讀應用外語系，因為對房仲業務工作高薪高發展的職涯感興趣，加上家人鼓勵，選擇加入信義房屋實習生計畫。他笑說，一開始「常哭、也曾想離職」，但一方面不想辜負家人期待，也想修完學分，靠著同梯彼此鼓勵、學長姐分享心法，再加上自己努力轉換正向心態，不僅順利拿下新秀獎轉正，還選上店主管。

劉兆軒舉例，信義房屋的團隊精神對新鮮人是很大助力，例如他自己實習時都會刻意挑在分店內與客戶講電話，如果有不夠詳盡、清楚的地方，學長姐就能提醒他；此外，信義房屋也提供實習生半年保障底薪，「適合好好學、好好播種」，轉正後，就能無縫接軌正式職涯，把過去的努力化成收穫。

回顧實習歷程對房仲職涯幫助最大的地方，羅晧宸則認為，紮實的課程替專業能力打下基本功，與消費者實際互動，則能應用所學，當有不足或不了解的地方，更能直接請教師父及學長姐，有心想學習、挑戰的人，就能快速進步，比同儕更快找到自己的職涯定位。

信義房屋人資部表示，未來將持續以高標準選才，培養產業中最頂尖的專業人才，也同時會提供更具競爭力的薪酬福利，保障同仁工作與生活平衡，創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。歡迎想要挑戰高薪高發展的工作，搶先進入職場卡位的大四在學生，加入全台直營上市房仲公司。

詳情可上職缺網站查詢：https://reurl.cc/bEpdQE

實習 信義房屋 職涯

延伸閱讀

漂流木製小提琴 信義房屋社區一家共創永續台灣

房仲業大搶人！信義房屋調薪2成 實習生月領42K

還記得「超級任務」嗎？阿亮坐時光機重啟尋人任務 節目金句重現

首購族必看！今年累計升2碼 信義房屋提進場買房建議

相關新聞

邊境解封飯店民宿缺工難解 業者：速開放觀光產業移工

邊境解封，觀光業迎接國外來台觀光客，但經歷3年疫情衝擊，國內飯店民宿普遍缺工，房務員等職缺找不到人，勞動部最近邀請觀光飯...

美喆打造地磚帝國設立最大石塑地板廠 陳本源鮭魚返鄉意外揭老台廠困境

根據《財訊》報導，40年前創業的美喆，專攻高價的商用石塑地板。在中國經營30年後，回台投資全世界最大的SPC石塑地板廠，未來產能將全數出貨美國。

滿足英雄夢！巍嘉「擬真」玩具槍征服全球 阿湯哥手上那把槍是這台廠做的

「阿湯哥」湯姆．克魯斯的影迷，應該會對他的代表作《不可能的任務III》這一幕經典場景印象深刻：押送恐怖分子的車隊在行經切薩皮克灣隧橋時遭到伏擊...

頻譜超標吵翻天 新電信三雄時代何時來?

今年是台灣電信發展史上的關鍵一年，台台併及遠亞併的兩大合併案，將驅使台灣電信產業進入新電信三雄時代。

國境解封 台虎喜迎解封首航班曼谷-桃園旅客

千呼萬喚，台灣0+7入境免居隔於今(13)日正式上路，於今日凌晨00:10落地入境的台灣虎航班號IT506曼谷(廊曼)-...

0+7入境免居隔上路 台虎迎解封首航班曼谷-桃園旅客

台灣0+7入境免居隔於今(13)日正式上路，於今日凌晨00:10落地入境的台灣虎航（6757）班號IT506曼谷(廊曼)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。