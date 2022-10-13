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0+7入境免居隔上路 台虎迎解封首航班曼谷-桃園旅客

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與台虎董事長陳漢銘也特別前來迎接首封航班。台灣虎航提供
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與台虎董事長陳漢銘也特別前來迎接首封航班。台灣虎航提供

台灣0+7入境免居隔於今(13)日正式上路，於今日凌晨00:10落地入境的台灣虎航（6757）班號IT506曼谷(廊曼)-桃園航班，成為適用0+7居隔政策的首航班；為了歡迎這批幸運搭乘解封首航班的旅客，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、台灣虎航董事長陳漢銘等人也特別前往桃園國際機場第一航廈接機，親自迎接這批幸運搭到頭香班機的旅客。

頂著黑夜，搭乘IT506班機抵達桃園國際機場的180名旅客，迎接他們的是「Welcome to Taiwan」、「Welcome home」等歡迎手舉牌，並向每名旅客發送紀念信函及紀念小禮，場面相當溫馨熱鬧。

對於指揮官王必勝、台灣虎航董事長陳漢銘、台虎同仁及大批媒體的熱情接機，旅客們紛紛表示即驚喜又感動，也很開心搭到解封首航班，笑稱抵台的第一站不用再直奔防疫旅館了。更多旅客也拿出手機紀錄這一刻，開心一齊締造歷史上的今天，成為我國開放邊境0+7上的首班旅客，台灣虎航的網紅虎將、交通部觀光局局長張鍚聰及喔熊組長，也親自在入境大廳迎接所有搭乘此航班抵台的旅客，讓許多旅客開心的搶跟虎將及喔熊組長合影。

另外，蔡總統今日下午也特別蒞臨桃園國際機場視察台灣虎航班號IT202桃園-東京成田航班，不但親自於登機口為旅客送機，也慰問台虎機組人員，更親切的與台虎的旅客互動，共同期許隨著各國邊境鬆綁，機場能早日恢復到以往熱絡的景象。為慶祝0+7入境免居隔於今日上路，台灣虎航也特地於今日執飛的所有航班上，免費贈送台灣虎航、小廚神Liya及全家便利商店三方聯名的全家金飯糰，讓所有旅客都能一起同歡，更能藉機品嚐到台灣虎航全新機上餐的好味道。

陳漢銘表示，「等了兩年多，終於盼到全面解封這一天，除了立即啟動航班恢復外，更會堅持以飛航安全為第一優先，以提供給旅客安全舒適的旅程為首要目標及責任。」此外，更特別將過往兩年多因疫情而沈澱的準備過程，結合其手寫文字及口述剪輯為一支宣傳影片，並分享於台虎官方粉絲團，表達台虎重返天際、展翅高飛的決心，也將提供更優質的飛行體驗，期待和虎迷們在空中相見。

台灣虎航於2014年9月26日開航，為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、南韓、澳門、泰國及菲律賓等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。

觀光局長張錫聰及台虎商務長許致遠共同發送禮物給搭乘首封航班的旅客。台灣虎航提供
觀光局長張錫聰及台虎商務長許致遠共同發送禮物給搭乘首封航班的旅客。台灣虎航提供

台灣虎航 機場 全家便利商店

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