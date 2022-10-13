0+7入境免居隔上路 台虎迎解封首航班曼谷-桃園旅客

台灣0+7入境免居隔於今(13)日正式上路，於今日凌晨00:10落地入境的台灣虎航（6757）班號IT506曼谷(廊曼)-桃園航班，成為適用0+7居隔政策的首航班；為了歡迎這批幸運搭乘解封首航班的旅客，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、台灣虎航董事長陳漢銘等人也特別前往桃園國際機場第一航廈接機，親自迎接這批幸運搭到頭香班機的旅客。

頂著黑夜，搭乘IT506班機抵達桃園國際機場的180名旅客，迎接他們的是「Welcome to Taiwan」、「Welcome home」等歡迎手舉牌，並向每名旅客發送紀念信函及紀念小禮，場面相當溫馨熱鬧。

對於指揮官王必勝、台灣虎航董事長陳漢銘、台虎同仁及大批媒體的熱情接機，旅客們紛紛表示即驚喜又感動，也很開心搭到解封首航班，笑稱抵台的第一站不用再直奔防疫旅館了。更多旅客也拿出手機紀錄這一刻，開心一齊締造歷史上的今天，成為我國開放邊境0+7上的首班旅客，台灣虎航的網紅虎將、交通部觀光局局長張鍚聰及喔熊組長，也親自在入境大廳迎接所有搭乘此航班抵台的旅客，讓許多旅客開心的搶跟虎將及喔熊組長合影。

另外，蔡總統今日下午也特別蒞臨桃園國際機場視察台灣虎航班號IT202桃園-東京成田航班，不但親自於登機口為旅客送機，也慰問台虎機組人員，更親切的與台虎的旅客互動，共同期許隨著各國邊境鬆綁，機場能早日恢復到以往熱絡的景象。為慶祝0+7入境免居隔於今日上路，台灣虎航也特地於今日執飛的所有航班上，免費贈送台灣虎航、小廚神Liya及全家便利商店三方聯名的全家金飯糰，讓所有旅客都能一起同歡，更能藉機品嚐到台灣虎航全新機上餐的好味道。

陳漢銘表示，「等了兩年多，終於盼到全面解封這一天，除了立即啟動航班恢復外，更會堅持以飛航安全為第一優先，以提供給旅客安全舒適的旅程為首要目標及責任。」此外，更特別將過往兩年多因疫情而沈澱的準備過程，結合其手寫文字及口述剪輯為一支宣傳影片，並分享於台虎官方粉絲團，表達台虎重返天際、展翅高飛的決心，也將提供更優質的飛行體驗，期待和虎迷們在空中相見。