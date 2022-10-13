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TOYOTA 冠名贊助蔡依林Ugly Beauty演唱會最終場

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
TOYOTA冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》將掀起搶票熱潮。和泰集團提供
TOYOTA冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》將掀起搶票熱潮。和泰集團提供

TOYOTA就是要貼近年輕人，近年來品牌針對老、中、青推出各種不同的吸睛活動，在疫情趨緩後，今年更與亞洲流行天后蔡依林合作，冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》，傳遞品牌如天后Jolin般突破自我、永保熱忱的精神。鎖定TOYOTA FB 及 IG有機會獲得一位難求的蔡依林演唱會門票。

TOYOTA積極參與藝文活動，各項大型演唱會，包含張惠妹、五月天等，皆可以看見 TOYOTA 冠名贊助的身影，時隔一年多，天后強勢回歸，蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》將於2022/12/31、2023/1/1、2、6、7、8 一連舉辦六場，首場就要與粉絲共度跨年夜！本次TOYOTA冠名贊助《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》，將與Jolin攜手規劃一系列豐富的活動，邀請粉絲們共襄盛舉這場怪美盛事。

《TOYOTA x Ugly Beauty世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》宣傳片已上線TOYOTA FB、IG，並同步宣告演唱會門票將於11/5正式開賣！你是否已蠢蠢欲動，迫不及待搶購一波？這次TOYOTA讓你不用猜題、不靠手速，只要於TOYOTA FB、IG宣傳影片下方留言並達成指定任務，即有機會獲得想買都買不到的演唱會門票，持續鎖定TOYOTA 官方粉絲團，還有更多演唱會驚喜要給你，現在就按讚追蹤起來吧。

另外，斧頭幫站出來，演唱會期間，TOYOTA將於攤位舉辦「Ugly Beauty斧頭幫造型大賽」，募集斧頭幫大膽秀出你的造型，只要按讚TOYOTA IG 並上傳你與TOYOTA攤位的背板合照，除了可獲得限定小禮外，TOYOTA將邀請Jolin本人親自選出最佳造型的粉絲，勝出者可獲得「蔡依林演唱會全週邊商品」，喜愛Jolin的你千萬別錯過這個難得的機會。

演唱會 蔡依林 疫情

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