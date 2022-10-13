地熱能「再探紅柴林」 中研院團隊目標：明年鑽井測試

中央研究院今年6月與台灣中油簽署「綠能發展合作備忘錄」，將在宜蘭探勘地熱能源。主持計畫的中研院地球科學研究所研究員李建成近日受訪表示，根據地質研究發現，宜蘭三星鄉「紅柴林」地區的儲熱層擁有發電潛力，期望明年中油在該地鑽第一口探測井，以瞭解儲熱層的溫度與範圍，進而評估整個地區的發電潛力，推展永續地熱能源。

「地底石油採了會用完，地熱消耗的沒那麼快，岩漿，地底下的熱，幾百萬年才會衰退，對人類來說是永續的資源。」李建成指出，根據台灣過往地熱發電的開發經驗，一口井約能發電1 MW、供應2500家戶使用，若開發4口井即能構成4 MW的發電廠並供應1萬家戶，達到一定規模。

國家能源計畫曾探勘 此次將重新設計鑽井策略

李建成表示，幾年前的「國家型能源科技計畫」，中油配合學界在紅柴林的鑽井及測試，兩口2公里的深井發現地下熱對流層，雖然溫度初步估算只達攝氏120度，還不夠發電溫度，但是當年學界對於地熱的研究仍在學習中，並沒有全面探討紅柴林區域「地下儲熱層」的範圍，包括深度範圍及水平分佈維度，無法精確估計可能的發電潛力。

「我們需要更精確的掌握地下儲熱層的溫度分佈，做更明確的科學分析。這次我們同步實施地下更全面及更深範圍探勘，包括更全面的大地電磁法、地震分析法、地質三維構造剖面分析」，他強調。

另外，此次中研院也將結合更精細的地下熱源及液體分佈分析，重新設計地熱鑽井的策略，包括井位及深度，來仔細探索「地下儲熱層」的特性，判斷地熱發電的可行性及方式。

地熱發電關鍵：180°C與儲熱層

地熱發電的要素為何？李建成解釋，尋找「溫泉」和「地熱能」都是尋找熱能，但是難度差很多，溫泉僅需攝氏50至60度，而地熱能的基本門檻是地底溫度必須接近「攝氏180度」，才有可能利用地熱來發電。

李建成表示：「地熱發電另一關鍵是要有儲熱層，像是找油跟氣一樣，你在地底下要有一個儲油層，才可以鑽油鑽氣，地熱也是一樣，地底下要有儲熱層，要有足夠的水跟氣。」

他說，中研院團隊已知紅柴林的地溫相對較高，水量足夠且深度達一至兩公里，接著要仰賴中油鑽井測試儲熱層的溫度與範圍，是否可達攝氏180度，「如果達不到，我們有沒有辦法用工程去克服，這是另一個問題」。

中研院院長廖俊智年初表示，淨零排放需要三項新能源來達成目標，包括「去碳燃氫」、「地熱能」及「海洋能」，鼓勵政府及民間企業全力研發；新能源的開發，已成為台灣達成2050年淨零碳排的重要戰略目標。