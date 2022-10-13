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中捷綠線高CP值區 在地房仲：這三站最值得入手

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／東森房屋提供
示意圖。圖／東森房屋提供

台中捷運綠線去年4月通車，東森房屋研究中心彙整實價資料，目前有多個站點新建大樓平均交易單價站上4字頭，其中以市政府站周邊每坪58萬元最高，近一年新建大樓平均單價也有驚人成長，文華高中站、文心中清站年漲幅30.9%、29.1%分居一二名。

東森房屋七期惠中加盟店店東陳木樹指出，文華高中、文心中清站新建大樓漲幅最多，主要是這兩站與水湳經貿園區為鄰，水湳經貿園區被視為台中最後一塊寶地，目前水湳經貿園區內不少新建案房價已站上每坪65萬元，甚至突破8字頭，周邊房市也因此被快速拉高。

陳木樹表示，對自住客來說，「文心櫻花站」、「文華高中站」、「文心中清站」位於捷運綠線的中心，與台中最精華的水湳經貿園區、七期新市鎮中心相鄰，附近還有四期重劃區、十二期重劃區、中科擴建、逢甲生活圈等房市題材坐鎮，兼顧生活機能與發展前景，未來非常看好，而且目前這幾站的房價也比七期、水湳經貿園區等精華區便宜不少，CP值相當不錯。

以文心櫻花站來說，該站點與市政府站只有1站距離，到中科也僅有約20分鐘車程，地段佳，目前該站點周遭預售屋的價格普遍已經站上5字頭，而中古屋的房價仍在2~3字頭，總價1200萬~1500萬左右就有機會買到兩~三房的中古公寓，對小資族相對友好。

陳木樹表示，隨水湳經貿園區、七期新市鎮中心、中科快速發展，該區域房市交易量能預料持續攀升，購屋民眾不妨多留意。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

建大 中科

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