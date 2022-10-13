創造台東青年綠能高科技就業選擇 議員盼引進立凱電投資

為了創造台東青年更高附加價值的就業選擇，在台東縣無黨籍議員王文怡的奔走努力號召下，磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱電（5227）今（13）日宣布推動設立「研發實驗中心」與「研發量產中心」的可行性評估。

立凱電董事長張聖時表示，希望盡快完成設立，為台東子弟增加更多年薪百萬以上，且未來三十年深具發展潛力的鋰電池材料研發職務的就業機會。王文怡議員為了增加台東子弟返鄉工作的多元選擇，多方奔走，讓我們對這位年輕且深具國際觀的議員留下深刻印象，我們願意為台東的未來綠色生活願景，提供更高附加價值的就業機會。

議員王文怡則指出，期盼能引進全球磷酸鐵鋰材料（LFP)歷史最悠久且在歐美深具影響力的立凱電在台東投資，並設立磷酸鐵鋰（LFP）電池正極材料「研發實驗中心」與「研發量產中心」。文怡將進一步努力整合台東產官學的能量，讓台東成為綠能產業的研發基地，引領台東的鋰電池高科技人才走向國際、讓世界看到台東也能為綠色能源貢獻心力。

LFP目前是全球電動車及儲能用電池之關鍵材料，立凱電近日宣佈了一系列為歐美南亞國家強韌鋰鐵電池材料的授權合作計畫。

日前剛完成簽約的歐洲鋰電大廠FREYR供應鏈執行副總裁豪克 （Dr. Tilo Hauke）表示：「立凱電是中國以外的主要LFP正極材料生產商之一，以其世界一流的生產技術而聞名。在此時取得他們的專業技術及能力，建立一個強大的本地化優質材料供應鏈，具有其明顯的優勢。」

九月時澳洲北領地州政府也與立凱電簽署MOU，預計明（2023）年澳洲展開磷酸鐵鋰電池正極材料生產合作計畫。

稍早則尚有以色列化工集團（NYSE代碼：ICL）（TASE代碼：ICL）與立凱電共同宣布，將由立凱電將授權以色列化工集團有關磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利及量產技術，在美國實現大規模量產工廠，以加速美國鋰電池正極材料生產的發展。