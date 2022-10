台歐合作進一步 我加入歐盟與印太「隱私及個人資料保護聯合宣言」

國家發展委員會表示,台灣獲歐盟邀請已於本月8日加入「隱私及個人資料保護聯合宣言」(Joint Declaration on privacy and the protection of personal data),共同宣示促進印太、歐洲等地區促進可信賴的資料流通。

國發會表示,此宣言係由歐盟發起,旨在提升個人資料保護及隱私標準、促進國際合作為目標,並由歐盟、澳洲、科摩羅聯盟、印度、日本、模里西斯、紐西蘭、韓國、新加坡、斯里蘭卡於今年2月22日在巴黎舉行的印太合作論壇上共同簽署,台灣、泰國與菲律賓於本月加入。

國發會表示,此宣言完整規範私部門及公部門的法律框架及政策;個資保護核心原則,例如:合法性、公平性、透明度、目的限制、個資最小化、限制個資保留、個資安全及問責;個人可行使之權利,例如:近用、更正、刪除、自動化決策相關的保護措施;國際傳輸的保障措施,透過對流通個資的保護,以強化跨境之自由流通;獨立監督機關之監督及有效救濟。

國發會表示,我國加入此項宣言,藉由此一國際合作機制可強化與歐洲、印太等地區國家的合作與交流,展現政府推動安全可信賴的個人資料保護與跨境流通環境的決心,達成兼顧數位經濟發展與人民權益保障之目標。