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台歐合作進一步 我加入歐盟與印太「隱私及個人資料保護聯合宣言」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國家發展委員會表示，台灣獲歐盟邀請已於本月8日加入「隱私及個人資料保護聯合宣言」(Joint Declaration on privacy and the protection of personal data)，共同宣示促進印太、歐洲等地區促進可信賴的資料流通。

國發會表示，此宣言係由歐盟發起，旨在提升個人資料保護及隱私標準、促進國際合作為目標，並由歐盟、澳洲、科摩羅聯盟、印度、日本、模里西斯、紐西蘭、韓國、新加坡、斯里蘭卡於今年2月22日在巴黎舉行的印太合作論壇上共同簽署，台灣、泰國與菲律賓於本月加入。

國發會表示，此宣言完整規範私部門及公部門的法律框架及政策；個資保護核心原則，例如：合法性、公平性、透明度、目的限制、個資最小化、限制個資保留、個資安全及問責；個人可行使之權利，例如：近用、更正、刪除、自動化決策相關的保護措施；國際傳輸的保障措施，透過對流通個資的保護，以強化跨境之自由流通；獨立監督機關之監督及有效救濟。

國發會表示，我國加入此項宣言，藉由此一國際合作機制可強化與歐洲、印太等地區國家的合作與交流，展現政府推動安全可信賴的個人資料保護與跨境流通環境的決心，達成兼顧數位經濟發展與人民權益保障之目標。

國發會 歐盟

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