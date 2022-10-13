聯聚25.2億搶歌劇院第一排土地 這點市場驚艷
實價揭露， 台中豪宅建商聯聚建設今年6月以25.2億元，打包買下台中國家歌劇院第一排惠民段88地號土地，以及隔壁91地號的房地，共約840坪，換算每坪地價達300萬元，成為台中地價300萬俱樂部的最新成員。
目前88地號為空地，91地號房地則由大都會幼兒園的歌劇院校經營使用中。
台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方指出，最新躋身300萬俱樂部的土地，為容積率350%的「新一」用地，由於之前台中單價達300萬元的土地，多半是容積率達600%以上的「新六」、「新四」土地，此次聯聚大手筆購地，市場驚艷。
陳裕方分析，該地衝出高價，一來七期大規模精華地已不多，且該地位居國家歌劇院第一排，地段極具稀有性，二來近年七期地價不斷上漲，推升當地的地價認知，一旦有理想物件釋出，建商出價也不手軟，以防被其他業者捷足先登。
此外，現今七期豪宅成交8、9字頭時有所聞，且知名品牌建商的創價能力可期，所以對土地取得成本的接受度也較高。七期的高地價漸成常態，而建商高價購地，未來的推案價碼勢必不俗，顯示業者對台中豪宅後市仍頗具信心。
台灣房屋彙整實價登錄及公開資訊觀測站資料顯示，近3年台中均價站上300萬元大關的土地交易共有9筆，其中又以上市建商興富發建設最豪氣，包辦4筆，合計斥資逾157億元，買進逾4800坪土地，其中惠國段88地號的350萬元單價，至今仍是台中單價地王。
本次購入惠民段土地的聯聚建設，則有3筆交易進軍300萬俱樂部；另外遠雄建設與其子公司齊興建設也攜手入榜，且齊興建設買下的惠國段126地號，單價336萬元，為今年台中土地交易最高。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，七期地價走揚，唯有財力紮實的全國性上市櫃建商，以及具創價實力強勁的在地知名建商，能持續在七期拓展版圖，也讓近年七期的土地交易，形成在地指標建商力抗外來上市大咖的情勢。
陳定中表示，台中地價達300萬元的土地，幾乎都分布在七期的惠國段與惠民段，主要是該區段享有台中少見的高容積率，放眼整個台中，只有水湳經貿園區的土地利用強度與建設規格，可媲美七期新市政中心。
所以在七期精華區土地資源漸稀的情況下，往後建商可能會往經貿園區物色高容積率土地，目前水湳經貿的土地最高單價已達280萬，與300萬門檻只差一步之遙，未來水湳經貿園區的土地交易，躋身台中地價300萬俱樂部的機會不小。
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