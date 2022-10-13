疫後國際旅客來台首發團 觀光局獻上特色紀念品及超級禮包迎賓

受COVID疫情影響，沉寂兩年半的台灣旅遊市場，10月13日起再度迎接國際旅客來台觀光。搶得台灣恢復接待國際團客頭香的是搭乘13日凌晨0點10分抵台的台灣虎航（6757）IT506航班來自泰國的45名團客，分別由兩家旅行社接待，他們迫不及待12日晚間7點半(泰國時間)自泰國曼谷廊曼機場起飛，趁著泰國連假幸運成為疫後來台首發團。

交通部觀光局局長張錫聰率領喔熊組長歡迎這群以行動展現對台灣觀光熱愛的旅客，親自贈送喔熊組長造型變身頸枕、以及台灣特色伴手禮外，特別籌劃首發團「台灣旅遊超級禮包」一份幸運抽獎活動，抽出首發團幸運得主，張錫聰正式宣告台灣邊境旅遊再開，歡迎全世界的旅客來台觀光。

10月13日台灣再度重啟觀光大門，除了首發團的泰國觀光客，當天還有分別來自日本、南韓、新加坡、越南和馬來西亞約百名旅客，有來台灣打高爾夫球的韓籍旅客、小團旅遊的日本、馬來西亞中南部行程旅客，當日觀光局也邀請27名國際媒體及43名旅行業者，第一時間來台踩線，即時接獲台灣觀光新資訊以利報導或包裝最新景點的旅遊產品，其中台灣觀光最友好朋友之一--馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄親率重要幹部署理會長拿督斯里許育興、副總會長拿汀斯理王珊盈，以及八大分會會長等14人，立即搭乘台馬首發航班抵台，以行動支持台灣觀光。

觀光局為首發團每位團員準備台灣特色伴手禮，除了喔熊組長頸枕、喔熊組長造型餅乾，台灣糕點禮盒、防疫必備品觀光局專屬口罩及方便旅客隨時上網分享台灣美景的五日上網卡。希望首發團客人在品嚐之後可以購買特色伴手禮回國贈送親友，帶動全台伴手禮產業。

迎賓活動中，為了歡迎久違的國際貴客，特別加碼準備「台灣旅遊超級禮包」，於首發團員中抽中一名幸運得主，可獲包含台灣虎航贊助台泰來回免費機票兩張、台灣高鐵提供三日周遊券兩張、北北基好玩卡、儲值悠遊卡及一卡通，還有台北晶華酒店提供三天兩夜豪華客房住宿券、雲朗集團贊助礁溪、高雄、花蓮等地共六張住宿券，讓旅客下次能再來台灣深度體驗台灣豐富多元的文化。

疫情期間，觀光局推動國際行銷從不間斷，保持與各國業者、媒體互動，促成今日首發團泰國旅客不到三小時完售，邊境鬆綁首日即有日、韓、新、馬、泰、越等各國媒體業者來訪，共計20團245位旅客來訪，熱情支持台灣觀光進行踩線，預計至10月底有230團，3,630人。

觀光局營造「安全旅遊、首選台灣」形象，推動台灣為安全、熟悉且具特色的旅遊地，今日隆重迎接疫後首發的國際團客，展現台灣一直以來友善、熱情接待國際旅客的態度，也同時宣告全面推動入境旅遊決心，努力讓台灣成為疫後國際旅客探索首選，儘速帶動來台旅客人次及提振觀光產業早日復甦。