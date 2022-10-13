小港產業發展看好 華友聯集團推輕豪宅助攻首購族圓夢

受捷運延伸及國道7號等建設利多影響，高雄小港、林園區預期房市看漲，不過上市建商華友聯集團今天公開的健康養生防疫宅Power City，標榜要蓋「年輕人買得起的房屋」，在現行單坪38萬起跳的南高雄，此案預售階段28萬到34萬就能入手，價格相對親民，CP值絕高，首購族可大幅減低房貸負擔。

小港、林園區位在南部半導體科技廊帶尾端，政府規畫的交通建設相繼啟動，未來高雄捷運小港、林園線將行經總產值高達1.52兆元的新材料循環經濟產業園區等3大國家級產業園區，地方殷盼10年的國道 7號也將啟建，另鴻海、台泥、中鼎工程等知名企業陸續擴廠進駐，帶動地段增值及人口紅利，發展幾可預期。

華友聯集團看好小港區發展，以位在小港森林公園鄰近一塊1880坪的基地，推出總銷逾45億的大樓新案「Power City」，將建5棟地下3樓、地上11樓至13樓，共452戶的大樓純住家，規畫2至4房，坪數約23至47坪，且推購屋定簽 6%，約50萬元左右的低自備優惠方案，全戶享有3年保固。

依實價登錄，小港區房價多已奔上3字頭，不過身兼高雄市不動產開發商業同業公會理事長的華友聯集團董事長陸炤廷認為，蓋年輕人可以買得起的房屋，社會才能相偕共好。因此在市區建案單價屢創新高之際，Power City不只主張親民價格，更導入豪宅等級的高標建材，養生、防疫，全面顧及，在後疫情時期讓大家住得更健康。

陸炤廷說，Power City每戶配備3道3M淨水設備，廚下淨水設備更達到生飲等級，另搭配VAF正負壓淨流系統，室內空氣常保新鮮，此外亦導入台達電EMS電子充電能源管理系統，過智慧生活。