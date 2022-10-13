美國台灣形象展開幕黃志芳尬舞 美商務部次長出席

外貿協會台灣形象展首次在美國舉辦，美東時間12日於華盛頓特區雷根大廈(Ronald Reagan Building)盛大開幕，包括美國商務部次長Marisa Lago、AIT美國在台協會主席莫健皆共襄盛舉，本次形象展共邀83家台灣廠商參加，並邀請舞鈴劇場現場演出，貿協董事長黃志芳也上台一起尬舞。

貿協表示，美國台灣形象展鎖定美國市場產業需求，如基礎建設、能源安全與潔淨計畫、疫後生技醫療等商機，籌組元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健及運動樂活等五大產業，以國家隊形式整合產業實力，讓全世界認識台灣並非只有「台積電」；現場展覽10大形象館如「台灣精品館」、「智慧車輛館」、「生技醫療館」、「5G 與智慧城市館」、「元宇宙體驗館」、「台灣文化形象館」、「台灣觀光形象館」、「台灣美食館」、「台灣工藝與設計館」、「海洋生態旅遊館」，並舉辦兩大重要論壇「智慧移動論壇」及「創新醫療論壇」。此次總計83家台灣企業與會，如鴻海、和碩、群創、光寶、台達電、技嘉等。

展覽破除過去所有商務型態，邀請台灣餐飲業者，現場提供珍珠奶茶、鹹酥雞與台灣啤酒，觀光局則規劃體驗漢字，運用VR眼鏡眼見台灣風景。文化部則力邀舞鈴劇場專為展覽設計「台灣之美」表演，融合傳統鼓藝與特技藝陣文化的雷昇傳藝劇團也於開幕登台演出。黃志芳表示，舞鈴劇場特別為形象展編寫全新劇本、設計全新佈景；他本人也在表演尾聲上台拿著火炬尬舞同樂。

開幕典禮台美雙方冠蓋雲集，美國商務部次長Marisa Lago、AIT美國在台協會主席莫健、駐美大使蕭美琴、經濟部長王美花、前副總統陳建仁、中研院院士翁啟惠、經濟部貿易局局長江文若、工業局副局長陳珮利、貿協秘書長王熙盟、DC州務卿Kimberly Bassett、帛琉大使、馬歇爾群島大使、海地大使、立陶宛大使皆受邀出席。並吸引美國之音、NHK，FOX NEWS、PBS等媒體到場採訪。

Marisa Lago雖然致詞完就因會議先行離場，但黃志芳說，在他和Marisa Lago介紹整個展覽後，她允諾一定會再回到展場深入參觀一番。開幕儀式沒有部長級美官員出席，黃志芳強調，Marisa Lago在商務部就是負責國際業務，是非常有代表性的人物，另外他的老朋友莫健也出席開幕儀式，這已顯示對台灣形象展的重視。

黃志芳指出，台灣形象展是國家形象展，要讓美國民眾知道台灣不但半導體做得好，電動車、5G下世代通訊、智慧醫療、生物科技都有頂尖技術，藝術文化、美麗的國家是另一主題，「國家形象價值是無法估算的」，他說，當國家形象被認可、喜愛時，這個國家所有產品都水漲船高，帶來的效益無可限量。