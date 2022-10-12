聚沙成塔籌愛心！「臺中市想辦法愛心公益協會」成立

「不知道怎麼辦了，就一起來想辦法吧！」由素人發起、網友串連發動的「想辦法愛心公益園遊會」，連續四年以二手物資拍賣、義演音樂會的方式，總計募資捐款逾500萬元，全數資助私立惠明盲生重建教養工作。

由於募款規模逐年擴大，在網友的支持推動下，召集團隊今(12)日正式成立「臺中市想辦法愛心公益協會」，希望結合社會大眾的愛心資源，協助社會弱勢族群，發揚「關愛、付出、教育」的理念。

今天的成立大會，並選出里奕廣告總經理鄭博仁擔任首屆理事長，常務理事為日新開發企業副總經理呂彥毅、羿麗智能創見品牌總監楊明祥，常務監事為極光天氣晴策展人林瀅瀅。理監事則有中歆亞果城市會所總經理陳福臺、政和地政士陳淑惠、名瑋廣告副總經理陳美芳、太格地材副總經理邵宜斌等人。

四年前，惠明盲校賴弘毅校長驟逝，沒有向盲生收費的私立惠明盲校與教養院陷入財務困境，幾個朋友不忍賴校長一生致力於照顧院童的遺願難了，在沒有資源、沒有企業資金支持、沒有人力的艱難挑戰下，一句「沒問題，我們想辦法！」竟開啟了善連結的巨大力量。

幾個素人分頭借音響、借帳篷、借場地，再透過免費的臉書社群平台宣傳，感動少數企業捐款支持，就辦起了最不需要成本的二手物資拍賣園遊會，沒想到一舉創下募款近百萬元的佳績、紓解惠明教養經費的燃眉之困。

然而受到疫情影響，教養經費急降，募款更為艱難，正在一籌莫展之際，竟然接獲民眾主動詢問是否會再次舉辦愛心募款園遊會，鼓舞活動團隊步步努力連續舉辦達四年，年年募逾百萬善款在現場全額捐出，活動也由國美館綠園道移師市民廣場，成為台中西區一年一度的盛會。

鄭博仁指出，活動籌辦團隊全是義務義助，平常皆忙於個人事務正職，僅能用公餘時間投身公益，即使如此，還是從四場園遊會辦到巡迴台北嘉義高雄的12場音樂會，受到感動想要參與的人也越來越多。

發起團隊認為，成立正式的協會組織，不僅可讓財務、行政透明運作，也能讓公益愛心有規模地持續發展，即使是螞蟻雄兵也能展現強大的愛心公益力。