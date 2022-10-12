台灣首屆國際五金工具博覽會 今在台中國際展覽館登場

台灣手工具公會主辦的首屆「2022台灣國際五金工具博覽會」，今(12)日在台中國際展覽館盛大開幕，活動為期3天，齊聚全國各大手工具、五金指標型大廠及供應鏈上中下游，堪稱「另類的華山論劍！」

台灣手工具公會理事長賴亮孜表示，迎接國境將解封，首屆博覽會近300家業者參與，並獲水五金、扣件、機械公會等20多個組織共同參展，設置六大專區，完整供應各產業五金工具需求。

會場包括全球鐵皮剪大王皇盈企業、數顯型扭力板手特典工具、套筒智慧製造大廠銳泰精密、萬用鉗王共茂工業、亞洲起子王義成工廠等一線業者採最高規格應戰，展示上千種產品，今天首日有超過5,000名買家參與。

賴亮孜指出，公會已安排近百家國際業者來台觀展，提供觀展、訪廠、訂單洽詢的一站式採購服務，獲國際業者肯定。為滿足無法來台的業者，大會同時攜手外貿協會連結外館進行全球宣傳，邀請英、美及義大利等18國買主，安排逾百場線上洽談會，精準橋接國際訂單。

台中副市長令狐榮達出席開幕典禮表示，此次博覽會將提供台中在地優良的手工具、五金業者，相互交流、合作的平台，同時也爭取更多國際訂單機會，促進台中經濟發展更加蓬勃。

令狐榮達指出，去年受惠於主要出口市場-美國，推動基礎建設終端需求旺盛，台灣手工具產業出口額近48億美元，成長幅度高達27%，台灣持續穩坐全球前五大手工具出口國，也是前三大五金工具出口國，其中70%業者聚集在中部地區，是地方產業特性，也是台灣之光、台中之光。

令狐榮達說明，市府未來將持續以「前店後廠」的理念，協助提升台中在地產業國際化，應業者期待的「台中國際會展中心」今年7月6日已舉行上樑典禮，預期可在113年完工，114年開幕營運，將打造其成為最大、最好的展出舞台，助益台中手工具產品銷售、展覽、接單等，讓業者不用來回奔波參展。

此外，市府也積極打造良好投資環境，扮演產業強力後盾，從108年開始經發局便成立「招商工作小組」，走訪超過上百家廠商，協助排除投資障礙，也輔佐台中業者經歷疫情衝擊後，仍可靠著長期累積的客戶關係和研發、生產實力，訂單需求持續成長，擴廠投資不斷。

令狐榮達提到，截至今年9月30日，包含民間投資、促參、投資三大方案，投資台中總金額已高達2兆575億元，其中投資台灣三大方案資金約達2,934億元、民間投資1兆7,471億元、促進民間參與公共建設170億元；最能代表一個城市產業擴廠動能的指標「投資台灣三大方案」台中家數更達252家，全國第一，創造超過2萬2,000個工作機會。

令狐榮達指出，台中市過去很多手工具業者受限於資金、投資環境，造就黑手工廠存在，但隨現今工廠管理輔導法逐漸修正，市府也積極協助工廠合法化，目前已經輔導1萬170家未登記或特定工廠，在今年3月21日前申請納管，特定工廠也受理114件遷廠及關廠的計畫轉型，輔導數量高居全國之冠。

今天開幕典禮，包括行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部工業局副局長楊志清，以及金屬工業研究發展中心執行長林志隆、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣木工機械公會理事長張志州、台灣塑膠製品公會理事長廖本泉、台灣區流體傳動公會理事長林坤淵、台灣螺絲貿易協會理事長陳和成等人都到場。