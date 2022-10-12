台中福華攜手激旨焼き鳥、朴大哥的韓式炸雞 大搶觀光財

迎解封商機！台中福華大飯店今(12)日宣布，攜手 逢甲夜市排隊名店「激旨焼き鳥」、「朴大哥的韓式炸雞」，中日韓結合大搶觀光財；另外推出Jazz台中爵士音樂節快閃住宿下殺三折起，館內用餐再抽總統套房，好康一籮筐。

邊境解封，台中業者迎向觀光美食產業復甦，因疫情而沉寂兩年的台中爵士音樂節也強勢回歸，為讓民眾體驗美好的旅行與美食，台中福華大飯店推出一系列活動呼應爵士音樂盛會。

即日起至10月31日止，台中福華大飯店攜手逢甲最強排隊美食-激旨焼き鳥、朴大哥的韓式炸雞，聯手推出超強優惠住房專案，快閃住宿下殺三折起，再贈現金抵用券。

在餐飲方面，3樓覓舍同步推出全新菜單，金牌主廚蕭凱澤將經典老饕牛排「羅西尼牛排」重新詮釋，活動期間在覓舍內點用任一主餐，再贈精選紅酒一杯；此外館內餐飲消費滿額3,000元，即贈福華集團(台北、台中、高雄)抽獎券，最大獎項可獲得總統套房住宿券。

台中福華大飯店也與台中爵士音樂節共襄盛舉，在10月22日及10月29日兩個周末下午舉辦「小草音樂會」，打造一邊聆聽音樂、一邊品美食及逛市集的休閒去處，期望以美食引路，讓民眾更深度的發掘台中在地創意飲食、文化與台中旅遊魅力。

另自即日起至10月31日止，台中福華大飯店推出「爵士狂想曲一泊二食」住房專案，邀請民眾在享受即興樂聲之餘，也能擁有高品質的住宿服務及美食饗宴，量身打造整套台中輕奢華的爵士之旅，專案價格只要4,499元起；餐飲方面每人皆享有悠食單人套餐兩套，可於飯店內的3樓江南村-經典江浙菜、3樓覓舍-無國界料理、16樓海華樓-頂級粵菜等三間餐廳內挑選。

除了館內一泊二食外，台中福華大飯店更推出下殺三折起「爵士快閃」不含早超值住房方案，攜手逢甲必衝排隊美食「激旨燒き鳥」、「朴大哥的韓式炸雞」，推出一次結合日韓特色美食的超值優惠。

「激旨燒き鳥」以創意串燒放眼國際，擁有全國唯一串燒發明專利，為網友、美食節目及部落客推薦逢甲夜市第一名必吃美食。有小韓國美譽的「朴大哥的韓式炸雞」則為台灣韓式炸雞第一品牌，主打韓式生活態度，正宗道地的韓式炸雞，搭配店裡的獨特韓國飲酒文化，為時下年輕人必衝逢甲排隊美食第一名。