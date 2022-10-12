勤益科大藝術中心開枝散葉雕塑三人展 今開展

國立勤益科技大學藝術中心10月份迎來「開枝散葉雕塑三人展」，邀請知名雕塑家謝棟樑、余燈銓與邱泰洋等三位大師聯合展出，校長陳文淵博士表示，立體型態雕塑走入校園，以美的藝術平台，提升學生美感教育與自我學習的環境，更提供鄰近市民藝術欣賞的機會。

勤益科技大學辦學卓越，2022年英國泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)「亞洲地區最佳大學」排名，勇奪國立科大全國排名第4。藝術陶冶性情，提升教育涵養，校長陳文淵上任之後，著手於校內規劃藝術中心，2019年5月開幕至今已舉辦13檔展覽，2022年經教育部授證，正式成為校內一級單位。

今(12)日活動以「開枝散葉雕塑三人展~謝棟樑、余燈銓、邱泰洋」拉開序幕，隨即舉行藝術中心暨藝術家之友會成立揭牌典禮，台中市文化局副局長曾能汀，以及台灣雕塑協會理事長陳齊川、台中市雕塑學會理事長黃澤華、中部美術協會理事長劉哲志等人，共同致詞及揭牌祝賀。

此次展出藝術家邱泰洋老師，致贈市值32萬元雕塑品《焦點》給勤益科技大學，藝術家之友會成員張志鴻老師，也致贈「藝術中心」及「藝術家之友會」主視覺書法墨寶二件。

勤益科技大學藝術中心，由現任校長陳文淵博士於2018年著手規劃，2019年5月委由基礎通識教育中心謝攸青與倪玉珊兩位老師共同策劃展出第一檔展覽，2020年起亦為台中市文化局「藝術亮點」的重要成員夥伴之一，積極參與國內各項藝文活動，並與在地屯區藝文中心串連成為藝術網絡，共同為在地居區營造優質的藝術氛圍，2022年教育部授證，8月正式成為校內一級單位。

陳文淵表示，每個人除了學習未來藉以謀生的專業技能之外，藝術的涵養與欣賞能力的培養，可以增廣大眾工作之餘，體會到生活上的各種美感。勤益科大於2022年10月成立「國立勤益科技大學藝術家之友會」，每年舉辦藝術交流聚會，辦理校內外各項藝術學習等活動。

藝術中心主任陳向濂表示，此次籌劃展出的「開枝散葉雕塑三人展」，集結了三位雕塑家謝棟樑、余燈銓、邱泰洋極具代表性的作品，聯袂展出31件作品。

謝棟樑為臺灣第一位榮獲全省美展永久免審查資格雕塑家，且為各大藝術展覽評審委員；作品「橫掃千軍」系列闡述陰陽與虛實的幻化，氣勢震撼磅薄。

余燈銓曾任臺灣省全省美展永久免審查作家協會理事長，作品深富怡情雅趣；展出系列作品的純真幸福意境表露無遺，望之令人激賞。

邱泰洋曾為法國等多國國際雕塑創作營所邀請的傑出藝術家，作品在方圓與變形之間，將抽象與具象的人生棋局，揮灑得淋漓盡致，件件深富哲思。