大型新梯建案訂單加持 崇友第3季營收創同期新高
崇友（4506）9月營收達4.23億元、年減15%。累計今年前九月營收達35.13億元、年增5%；崇友表示，單月營運下滑主因去年同期認列較多大型案件訂單，在基期墊高比較下，以致單月營運減少。
不過若以第3季、前三季營收分別達13.32億元、35.13億元，均較去年同期成長4.3%、5%，雙創歷年同期新高。
崇友表示，第3季營收繳出歷年單季新高紀錄，主因旗下新梯、汰舊換新大型案件訂單完工認列，包括士林天母西路高速梯住宅大樓大型新梯建案訂單、新北市淡水學府路集合住宅電梯大樓汰舊換新工程訂單完工，以及捷運板南線增設電扶梯工程案件完工認列挹注。
另外，崇友指出，公司在全國設置13個、24小時全年無休的維修保養服務處，維修保養服務的高穩定性，讓公司維保業務穩定成長，截至今年九月底維修保養業務台數已接近四萬台。
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